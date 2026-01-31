Lider Fenerbahçe Beko'dan 36 sayı farklık galibiyet

Basketbol Süper Ligi’nin 18’inci haftasında lider Fenerbahçe Beko deplasmanda Karşıyaka’yı 36 sayı farkla 91-55 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 18’inci hafta mücadelesinde lider Fenerbahçe Beko, deplasmanda Karşıyaka’yı 36 sayı farkla 91-55 mağlup etti.
Bu sonuçla Fenerbahçe 16’ncı galibiyetini elde ederken, düşme hattındaki Karşıyaka 14’üncü yenilgisini aldı.
İlk çeyrekte Biberovic’in dış atışlarıyla etkili olan Fenerbahçe, periyodu 3 sayı üstün tamamladı: 19-16.
İkinci periyotta Tucker ve Boston’ın sayılarıyla oyuna ağırlığını koyan konuk ekip, soyunma odasına 22 sayı önde girdi: 48-26.
Üçüncü periyoda üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerle başlayan Fenerbahçe, ev sahibi ekibin art arda hücumlardan boş dönmesiyle farkı 39 sayıya (68-29) kadar çıkardı.
Sarı-lacivertliler son bölüme 33 sayılık farkla girdi: 73-40. Final periyodunda farkın kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe maçı rahat kazandı: 91-55.