Lider Fenerbahçe Beko'dan 36 sayı farklık galibiyet

Lider Fenerbahçe Beko'dan 36 sayı farklık galibiyet

DHA
Karşılaşmadan kare.

Basketbol Süper Ligi’nin 18’inci haftasında lider Fenerbahçe Beko deplasmanda Karşıyaka’yı 36 sayı farkla 91-55 mağlup etti.

Bu sonuçla Fenerbahçe 16’ncı galibiyetini elde ederken, düşme hattındaki Karşıyaka 14’üncü yenilgisini aldı.

İlk çeyrekte Biberovic’in dış atışlarıyla etkili olan Fenerbahçe, periyodu 3 sayı üstün tamamladı: 19-16.

İkinci periyotta Tucker ve Boston’ın sayılarıyla oyuna ağırlığını koyan konuk ekip, soyunma odasına 22 sayı önde girdi: 48-26.

Üçüncü periyoda üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerle başlayan Fenerbahçe, ev sahibi ekibin art arda hücumlardan boş dönmesiyle farkı 39 sayıya (68-29) kadar çıkardı.

Sarı-lacivertliler son bölüme 33 sayılık farkla girdi: 73-40. Final periyodunda farkın kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe maçı rahat kazandı: 91-55.



