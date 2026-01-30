ORDU 3.334 KONUT KURA SONUÇLARI SORGULAMA 2026! TOKİ ORDU kura sonucu asıl ve yedek adaylar isim listesi açıklandı mı? toki.gov.tr

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında yürütülen TOKİ kura çekimleri, 2026 yılı ocak ayı itibarıyla aralıksız sürüyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 20’den fazla ilde kura tamamlanırken, Ordu için beklenen kura süreci de gündemin ilk sıralarında yer alıyor.