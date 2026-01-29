Yeni Şafak
TOKİ Kırıkkale kura çekilişi ne zaman? 500 bin TOKİ Kırıkkale 1.736 konut kura çekim tarih duyurusu geldi mi?

15:4529/01/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde kura süreci tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye genelinde birçok il ve ilçede çekilişler tamamlanırken, gözler kura takviminde sıradaki illere çevrildi. Bu kapsamda Kırıkkale’de yapılacak 1.736 sosyal konut için başvuruda bulunan binlerce vatandaş, çekilişin gerçekleştirileceği tarihi merakla bekliyordu. TOKİ Kırıkkale kura çekiliş tarihi netleşti.

500 bin sosyal konut projesi kapsamında TOKİ kura çekilişleri il il sürerken, Kırıkkale’de başvuru yapan binlerce vatandaş da gözünü kura takvimine çevirdi. Kırıkkale merkez ve ilçelerinde inşa edilecek 1.736 konut için çekilişin hangi tarihte yapılacağı merakla bekleniyor.

TOKİ Kırıkkale kura çekimi ne zaman?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde süreç hız kesmeden devam ediyor. Kırıkkale’de hayata geçirilecek konutlar için yapılacak kura çekimiyle hak sahipleri netleşecek. TOKİ tarafından açıklanan takvime göre, Kırıkkale kurası 8 Şubat’ta Nurcami Konferans Salonu’nda saat 11:00’de çekilecek.

Kırıkkale TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu?

500 bin sosyal konut projesinde Kırıkkale TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri yayımlandı.

TOKİ Kırıkkale kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın

Kırıkkale'de TOKİ konutları nerede, hangi ilçelerde yapılacak?

KIRIKKALE MERKEZ (YAHŞİHAN) 1100

HACILAR 94

KIRIKKALE BAHŞILI 53

KIRIKKALE BALIŞEYH 60

KIRIKKALE ÇELEBİ 63

KIRIKKALE DELİCE 106

KIRIKKALE DELİCE ÇERİKLİ 66

KIRIKKALE KARAKEÇİLİ 94

KESKİN 100


Kırıkkale'de TOKİ konut fiyatları ne kadar?

TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Kırıkkale'de fiyatlar şu şekilde:

Kırıkkale'de 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

Kırıkkale'de 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.


Kırıkkale'de 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

#TOKİ
#TOKİ Kırıkkala kura tarihi
#TOKİ sosyal konut kura çekilişi
