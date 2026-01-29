TOKİ tarafından başvurusu toplanan Konya Beyşehir Hamidiye Mahallesi 200/250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 168 adet, 3+1 nitelikli 32 adet olmak üzere toplam 200 adet konut için konut belirleme kurası çekildi. İşte, TOKİ Konya sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Konya Beyşehir Hamidiye Mahallesi 200 / 250.000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için; Söz konusu proje kapsamında inşa ettirilen; 2 oda 1 salon nitelikli 168 adet, 3 oda 1 salon nitelikli 32 adet olmak üzere toplam 200 adet konut için konut belirleme kurası çekildi. İşte, TOKİ Konya sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi.
TOKİ Konya Konut Belirleme Kurası TOKİ’nin YouTube hesabından canlı yayın ile yapıldı.
Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi, hak sahipleri tarafından, 11 - 20 Şubat 2026 tarihleri arasında T. Halk Bankası Beyşehir Şubesi’nde imzalanacaktır. Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır.
Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış tarihi, Temmuz 2026 tarihinden itibaren başlatılacaktır. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.