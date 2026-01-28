Yeni Şafak
Fed 2026'nın ilk faiz kararını açıkladı

22:0328/01/2026, Çarşamba
G: 28/01/2026, Çarşamba
Fed'in faiz kararı beklentiler doğrultusunda gerçekleşti.
ABD Merkez Bankası (Fed), 2026 yılına ait ilk faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 3,50–3,75 aralığında sabit tuttu. Fed, enflasyonun 'bir miktar yüksek kalmaya devam ettiğini' vurgularken, işgücü piyasasının 'istikrara kavuşma işaretleri gösterdiğini' ifade etti.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına ve ilerleyen dönemde uygulanacak para politikasına yönelik yol haritasına ilişkin vereceği ipuçlarına odaklanmıştı.

Önceki üç toplantıda faiz indirimine giden Fed’in, politika faiz aralığını yüzde 3,50–3,75 seviyesinde sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

Meraklan beklenen toplantıdan karar çıktı

Fed, yılın ilk para politikası toplantısında politika faizine ilişkin kararını açıkladı.

Fed, enflasyonun 'bir miktar yüksek kalmaya devam ettiğini' vurgularken, işgücü piyasasının 'istikrara kavuşma işaretleri gösterdiğini' ifade etti.

'Riskler arttı' ifadesi metinden çıkarıldı

Önceki açıklamada yer alan istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin arttığına dair ifade metinden çıkarıldı.

İş kazanımlarının düşük seyrettiği, buna karşın işsizliğin aralık ayında yüzde 4,4’e gerilediği belirtildi.



