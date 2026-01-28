Fed 2026'nın ilk faiz kararını açıkladı

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına ve ilerleyen dönemde uygulanacak para politikasına yönelik yol haritasına ilişkin vereceği ipuçlarına odaklanmıştı.

Önceki üç toplantıda faiz indirimine giden Fed’in, politika faiz aralığını yüzde 3,50–3,75 seviyesinde sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

Fed, enflasyonun 'bir miktar yüksek kalmaya devam ettiğini' vurgularken, işgücü piyasasının 'istikrara kavuşma işaretleri gösterdiğini' ifade etti.