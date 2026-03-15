Sunay Kurtuluş kimdir?

14:0815/03/2026, Pazar
İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşegül Eraslan evinde ölü bulundu. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri yaptığı çalışmalarda, Ayşegül Eraslan'ın evine olaydan 1 saat önce oyuncu Sunay Kurtuluş’un geldiğini tespit etti. Kısa süre sonra evden ayrıldığı belirlenen Kurtuluş’un ifadesine başvuruldu. Peki, Yeraltı dizisinde Adnan Yolcu karakteriyle ekranlara gelen Sunay Kurtuluş kimdir, kaç yaşında, nereli?

Eski İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşegül Eraslan’ın evinde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

 Soruşturma kapsamında Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin güvenlik kamerası incelemelerinde ise yeni bir detay fark edildi.

Görüntülere göre, Ayşegül Eraslan hayatını kaybetmeden yaklaşık bir saat önce oyuncu Sunay Kurtuluş’un evine geldiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından ifadesine başvurulan Sunay Kurtuluş’un, Eraslan’la kısa süre görüştükten sonra evden ayrıldığını söylediği öğrenildi.

Kurtuluş ifadesinde, Eraslan’ın şakayla karışık kendisine tokat attığını, bunun üzerine “Ben böyle el şakalarını sevmem” diyerek tepki gösterdiğini ve ardından evden ayrıldığını belirtti.


SUNAY KURTULUŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Sunay Kurtuluş, 1 Ocak 1998 tarihinde Balıkesir'de dünyaya geldi. Şu anda 28 yaşında olan oyuncu eğitimini Pamukkale Üniversitesi Maliye Bölümü'nde tamamladı.


Kurtuluş, mezuniyetinin ardından oyunculuk alanına yöneldi. Sunay Kurtuluş'un en çok bilinen projelerinden biri Yeraltı dizisinde canlandırdığı Adnan Yolcu karakteri oldu.

