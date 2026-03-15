Bayram tatili planı yapanlar için kritik tahmin: Arefe günü ve Ramazan Bayramı’nda hava nasıl olacak? Meteoroloji’den son tahminler

Yurtta hava durumu (15 Mart)

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz ile İstanbul’un kuzeyi, Antalya’nın doğusu, Samsun, Tokat ve Amasya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz, Bingöl, Bitlis, Muş, Van’ın güneyi, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.





Rüzgarın, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ile Hatay’da fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile Marmara ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.





Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.





Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, yurdun doğusunda güney ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde güney ve güneydoğu, Hatay’da batı ve güneybatı yönlerden fırtına şeklinde (50-80 km/sa, Hatay’da yer yer 90 km/sa) esmesi bekleniyor.





Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:





Ankara: Parçalı bulutlu 14

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri hafif yağmurlu 12

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 16

Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.) 15

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.) 11