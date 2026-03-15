Bayram tatili planı yapanlar için kritik tahmin: Arefe günü ve Ramazan Bayramı’nda hava nasıl olacak? Meteoroloji’den son tahminler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık tahminine göre Türkiye genelinde hava sıcaklıkları önümüzdeki günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ancak Perşembe gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. MGM verilerine göre Ramazan Bayramı arefesiyle birlikte ülkenin büyük bölümünde yağışlı hava etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan haftalık hava raporuna göre 16-22 Mart 2026 tarihleri arasında sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, perşembe gününden itibaren ise batı bölgelerden başlayacak düşeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji’den haftalık hava tahmini
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 15 Mart 2026 tarihinde resmi X hesabından yayımladığı haftalık değerlendirmeye göre, Türkiye genelinde sıcaklıklar hafta boyunca yüksek seyredecek. Ancak Perşembe günü itibarıyla özellikle batı bölgelerden başlayarak hava sıcaklıklarında düşüş bekleniyor.
Uzmanlar, sıcaklıklardaki bu değişimin ardından bazı bölgelerde yağışlı sistemlerin etkisini artırabileceğine işaret ediyor.
Ramazan Bayramı arefesinde yağış bekleniyor
MGM’nin güncel tahminlerine göre 19 Mart Arefe günü itibarıyla Türkiye’nin büyük bölümünde yağışlı hava etkili olacak. Bayram öncesinde başlayan bu sistemin özellikle birçok bölgede etkisini göstermesi bekleniyor.
Tahminlere göre Ramazan Bayramı’nın ilk gününde de ülkenin önemli bir kısmında yağış ihtimali bulunuyor.
Bayram planı yapanlar için kritik tahmin
Meteoroloji verileri, bayram tatili planı yapan vatandaşlar açısından da önemli bir gösterge oluşturuyor. Arefe gününden itibaren başlayacak yağışlı havanın, bayramın ilk gününde de Türkiye genelinde etkili olabileceği öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel tahminlerin takip edilmesi gerektiğini belirterek vatandaşların resmi hava durumu duyurularını izlemelerini tavsiye ediyor.
Yurtta hava durumu (15 Mart)
Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz ile İstanbul’un kuzeyi, Antalya’nın doğusu, Samsun, Tokat ve Amasya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz, Bingöl, Bitlis, Muş, Van’ın güneyi, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
Rüzgarın, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ile Hatay’da fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile Marmara ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, yurdun doğusunda güney ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde güney ve güneydoğu, Hatay’da batı ve güneybatı yönlerden fırtına şeklinde (50-80 km/sa, Hatay’da yer yer 90 km/sa) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 14
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri hafif yağmurlu 12
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 16
Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.) 15
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13
Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6
Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.) 11