Galatasaray, Süper Lig'de Göztepe'ye konuk oldu. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadele sarı-kırmızılı konuk takımın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.





Aslan'a galibiyeti getiren golleri, 5. dakikada Barış Alper Yılmaz, 19. dakikada kendi kalesine Allan ve 75. dakikada Lemina kaydetti. Göztepe'nin tek golü 50. dakikada Juan'dan geldi.





Bu galibiyetin ardından puanını 67 yapan lider Galatasaray, en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor'la arasındaki farkı 4'e yükseltti. Ligde 5. sırada yer alan Göztepe ise 46 puanda kaldı.





Göztepe - Galatasaray maç özetini izlemek için TIKLAYIN













Okan Buruk'tan sürpriz kadro

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, geçen hafta 2-1 kaybettikleri Trabzonspor karşılaşmasının ilk 11’inde 6 değişiklik yaptı. Cezalı Abdülkerim yerine Boey forma giyerken, Trabzonspor maçında sağ bekte görev yapan Singo stopere çekildi. Sol bekte Jacobs’un yerine Eren’e forma veren Buruk, orta sahada Torreira yerine İlkay’ı tercih etti. Yunus, Lang ve Icardi’yi de yedek soyunduran Buruk, cezası biten Sane, Asprilla ve Sallai’yle maça başladı.





Kaptan Barış Alper

İlk 11’de büyük rotasyona giden Okan Buruk, Osimhen’in sakatlığının ardından forma giyen ve performansı eleştirilen Icardi’nin yerine ileri uçta Barış Alper’e şans tanıdı. Barış, Abdülkerim ve Icardi’nin yokluğunda sahaya kaptan olarak çıktı. Galatasaray’da İlkay Gündoğan 5 maçın ardından ilk 11’e dönerken, ara transferde alınan Asprilla da ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11’de başladı.

Maça kapalı gişe oynandı





Gürsel Aksel Stadı’ndaki maçın biletleri günler öncesinden tükenirken, müsabaka kapalı gişe oynandı. Her iki takım taraftarları da kendilerine ayrılan yerleri doldururken; atkılar ve flamalarla görsel şölen yaşandı.

Lucescu unutulmadı





Maç öncesi, hayatını kaybeden A Milli Takım, Galatasaray ve Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu için 1 dakikalık saygı duruşu düzenlendi. Galatasaraylı futbolcular sahaya Lucescu için, “Seni unutmayacağız” pankartıyla çıktı.











