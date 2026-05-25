Kamu çalışanları için Kurban Bayramı tatilinin idari izinle birlikte 9 güne uzatılması kamu kurumlarında tatil havası estirirken, finans piyasalarını yakından takip eden hisse senedi yatırımcıları gözlerini Borsa İstanbul’un (BIST) çalışma takvimine çevirdi. İdari izin kararları yalnızca devlet memurlarını ve kamu kurumlarını bağladığı için, borsa bu uygulamadan etkilenip etkilenmediği merak konusu. Bugün borsa açık olacak. Borsa İstanbul'da işlemler normal düzen içerisinde tam gün devam edecek. Peki arefe günü yani 26 Mayıs Salı borsa açık mı kapalı olaracak, Borsa İstanbul Salı günü yarım gün mü açık olmak?
Yarın borsa kapalı mı açık mı?
Yatırımcıların en çok merak ettiği bir diğer kurum ise Borsa İstanbul oldu. Tıpkı bankalar gibi Borsa İstanbul da idari izin günlerinde kapanmıyor. Buna göre; Borsa İstanbul 25 Mayıs Pazartesi günü tam gün açık olacak.
Hisse senedi alım ve satım işlemleri seans saatleri kaç?
Yatırımcılar, hisse senedi alım ve satım işlemlerini standart seans saatleri 09.40 - 18.10 içerisinde olağan düzeninde gerçekleştirebilecek.
Arefe günü borsa yarım gün mü çalışacak?
Arefe günü borsada işlemler normal seans düzeni içinde başlar ancak öğleden sonra yarım gün tatil uygulanır. Bu nedenle yatırımcılar 13:00’e kadar alım-satım işlemlerini gerçekleştirebilir.
Borsa bayramda açık mı?
Kurban Bayramı süresince Borsa İstanbul tamamen kapalıdır. 27-28-29-30 Mayıs 2026 tarihlerinde (Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi) işlem yapılmaz ve piyasalar kapalı olur.
Borsa bayramda kaç gün kapalı olacak?
2026 Kurban Bayramı kapsamında Borsa İstanbul toplamda 4 gün boyunca kapalı olacaktır. Bu süre boyunca hisse senedi, vadeli işlemler ve diğer piyasa enstrümanlarında işlem gerçekleştirilemez.