Bugün eczaneler açık mı?

Devlet memurlarını kapsayan bu idari izin kararı, özel sektör kuruluşu statüsünde olan eczanelerin çalışma düzenini etkilememektedir. Dolayısıyla, 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü (bugün) ülke genelindeki eczaneler idari izin kapsamında yer almadığı için normal mesai düzenlerine devam etmekte ve tam gün olarak hizmet vermektedir. Vatandaşlar reçeteli ilaç alımı veya diğer sağlık ihtiyaçları için akşam saat 19.00’a kadar tüm eczanelere başvurabilirler; bu saatten sonra ise bölgedeki nöbetçi eczaneler hizmet vermeyi sürdürecektir.