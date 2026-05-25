Kurban Bayramı öncesinde ilaç tedarikini planlamak ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamak isteyen binlerce vatandaş, 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı Arefe günü eczanelerin çalışma saatlerini yoğun bir şekilde araştırıyor. Peki bugün eczaneler açık mı, çalışıyor mu? 9 günlük resmi tatil eczaneleri kapsıyor mu?
Kurban Bayramı tatilinin kamu çalışanları için 9 güne uzatılmasıyla birlikte, 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü eczanelerin çalışma durumu da merak konusu oldu. İdari izin kararı yalnızca kamu kurumlarını kapsadığı için eczaneler bugün genel olarak normal mesai düzeninde hizmet vermeye devam ediyor.
Bugün eczaneler açık mı?
Devlet memurlarını kapsayan bu idari izin kararı, özel sektör kuruluşu statüsünde olan eczanelerin çalışma düzenini etkilememektedir. Dolayısıyla, 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü (bugün) ülke genelindeki eczaneler idari izin kapsamında yer almadığı için normal mesai düzenlerine devam etmekte ve tam gün olarak hizmet vermektedir. Vatandaşlar reçeteli ilaç alımı veya diğer sağlık ihtiyaçları için akşam saat 19.00’a kadar tüm eczanelere başvurabilirler; bu saatten sonra ise bölgedeki nöbetçi eczaneler hizmet vermeyi sürdürecektir.
Arefe günü eczaneler açık mı?
26 Mayıs Salı (Arefe Günü): Eczaneler sabah standart açılış saatinden saat 13.00’e kadar tam gün mesai yapacaktır. Saat 13.00'ten Sonra: Arefe günü saat 13.00 itibarıyla resmi tatil başladığından, mahalle eczaneleri kapanacak ve hizmet yarım günün ardından yalnızca "Nöbetçi Eczaneler" üzerinden yürütülecektir.