Altın, haftaya yükselişle başladı. ABD ile İran’ın Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması konusunda anlaşmaya yaklaşması, piyasalarda enflasyon baskısının azalabileceği beklentisini güçlendirdi. Ons altın yüzde 1,6’ya kadar değer kazanarak 4.580 dolara çıktı. Peki gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?

1 /7 ABD ve İran el sıkışmaya çok yakın. ABD’den gelen açıklamada anlaşmanın nihai metni üzerinde görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Tarafların son onayı vermesinin birkaç gün sürebileceği ifade edildi. ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya paylaşımında anlaşma için “acele etmeyeceğini” söyledi. Altın fiyatları, ABD ve İran'ın anlaşma imzalamasına yakın olmasının ardından yükselişe geçti.

2 /7 25 Mayıs Pazartesi saat 09:00 itibariyle altın fiyatları şöyle: Gram altın fiyatı ne kadar? Alış: 6.706,28 TL Satış: 6.707,16 TL

3 /7 Çeyrek altın ne kadar? Alış: 10.941,00 TL Satış: 11.023,00 TL

4 /7 Cumhuriyet altını ne kadar? Alış: 43.605,00 TL Satış: 43.911,00 TL

5 /7 Yarım altın fiyatı ne kadar? Yarım altın alış: 21.829 TL Yarım altın satış: 22.006 TL

6 /7 Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi? ABD Merkez Bankası cephesinden gelen açıklamalar piyasadaki iyimserliği törpüledi. FED üyelerinden Christopher Waller, faiz indirimi beklentilerinin erken olduğunu belirterek politika metnindeki “gevşeme eğilimi” ifadesinin çıkarılması gerektiğini söyledi. Piyasalarda artık sadece faiz indirimi değil, yılın ilerleyen dönemlerinde faiz artışı ihtimali de konuşulmaya başlandı.