Meteoroloji hava durumu: 25 Mayıs Pazartesi bugün hava nasıl olacak, yağış var mı, hangi illerde sarı kodlu uyarı yapıldı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 25 Mayıs gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Antalya hariç yurt genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte Meteoroloji hava durumu 25 Mayıs 2026 tahmini raporu.
Meteoroloji’nin 25 Mayıs hava tahmin raporuna göre ülkenin büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü yağış etkili olacak. Doğu Akdeniz ile Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli yağış beklenirken, yurttaşlara sel, su baskını ve ulaşım aksaklıklarına karşı tedbir çağrısı yapıldı. Yağışların; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yağışların; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Marmara Bölgesi hava durumu nasıl?
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Ege Bölgesi hava durumu
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege hariç bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Akdeniz Bölgesi hava durumu bugün nasıl olacak?
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Antalya hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İç Anadolu Bölgesi hava durumu bugün nasıl?
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Batı Karadeniz Bölgesi hava durumu
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi hava durumu
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde iç ve yüksek kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Doğu Anadolu Bölgesi hava durumu nasıl?
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Güney Doğu Anadolu Bölgesi hava durumu bugün nasıl olacak?
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
