Bugün hangi maçlar oynanacak, bugün kimin maçı var, bu akşam maç var mı soruları futbolseverlerin gündemindeki yerini koruyor. Futbol heyecanı bugün de hız kesmeden devam ediyor. UEFA U17 Avrupa Şampiyonası kapsamında Hırvatistan ile Belçika karşı karşıya gelirken, Estonya da İspanya’yı ağırlayacak. Öte yandan Almanya’da play-out heyecanı yaşanacak. Bundesliga Play-Out mücadelesinde Paderborn ile Wolfsburg kozlarını paylaşacak. Futbolseverler gün boyunca kritik karşılaşmaları yakından takip edecek.
Futbol dünyasında haftanın ilk gününde hangi maçların oynanacağı ve bu akşam kimlerin karşı karşıya geleceği spor tutkunları tarafından heyecanla takip ediliyor. 25 Mayıs Pazartesi günü (bugün) ekranlara gelecek karşılaşmalar, hem genç yeteneklerin sahne aldığı uluslararası turnuvalarla hem de Avrupa liglerindeki kritik varoluş mücadeleleriyle futbolseverlere seyir zevki yüksek bir akşam vadediyor. Günün öne çıkan organizasyonlarından UEFA U17 Avrupa Şampiyonası'nda grup aşaması heyecanı doruğa tırmanırken, saat 14.30'da Hırvatistan ile Belçika, saat 20.00'de ise Estonya ile İspanya kozlarını paylaşacak. İşte bugün oynanacak maçlar, maç saatleri ve maçların yayınlanacağı kanallar.
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 25 Mayıs maç programı
14:30 Hırvatistan - Belçika UEFA U17 Avrupa Şampiyonası UEFA.tv
17:00 Notts County - Salford İngiltere EFL League 2 Play-Off Final Exxen
20:00 Estonya - İspanya UEFA U17 Avrupa Şampiyonası UEFA.tv
21:30 Paderborn - Wolfsburg Almanya Bundesliga Play-Out Tivibu Spor 1
22:00 St.Mirren - Partick Thistle İskoçya Premier Lig Final S Sport Plus
Yarın kimin maçı var? 26 Mayıs maç programı
14:30 İtalya - Fransa UEFA U17 Avrupa Şampiyonası UEFA.tv
19:00 Karadağ - Danimarka UEFA U17 Avrupa Şampiyonası UEFA.tv
21:30 Greuther Fürth - Essen Almanya Bundesliga 2 Play-Out S Sport Plus
21:45 St. Etienne - Nice Fransa Ligue 1 Play-Out Final Bein Sports beIN Connect