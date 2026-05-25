Ordu bayram namazı vakti 2026 | 27 Mayıs Çarşamba Ordu Kurban Bayramı namaz saati

Kurban Bayramı namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir ve il il belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nca 2026 Kurban Bayramı namaz saatleri 81 il için namazvakitleri.diyanet.gov.tr internet adresinden paylaşıldı. Bu sene 27 Mayıs Çarşamba günü Müslümanların kurban ibadetlerini idrak edeceği Kurban Bayramı başlayacak. Ordu'da Kurban Bayramı namazı saat 05:36 olarak açıklandı. Peki Ordu ilçelerinde bayram namazı saati kaçta kılınacak?
Kurban Bayramı için geri sayım sürerken, İslam aleminin en anlamlı ibadetlerinden biri olan bayram namazını cemaatle eda etmek isteyen milyonlarca vatandaşın gözü Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine çevrildi. 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü idrak edilecek olan Kurban Bayramı'nın birinci günü için il il namaz vakitlerini yayımlayan Diyanet, her şehrin coğrafi konumuna göre hesaplanan kesin saatleri kamuoyuyla paylaştı. İşte Ordu merkez ve ilçeleri Kurban Bayram namazı vakitleri.
Ordu'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Kurban Bayramı'nın 27 Mayıs 2026 Çarşamba başlayacak olması dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığının iller için açıkladığı bayram namazı saatlerine göre Ordu'da bayram namazı saat 05:36'da kılınacak.
Akkuş Kurban Bayram Namaz Vakti 05:40
Aybastı Kurban Bayram Namaz Vakti 05:39
Çamaş Kurban Bayram Namaz Vakti 05:38
Çatalpınar Kurban Bayram Namaz Vakti 05:38
Çaybaşı Kurban Bayram Namaz Vakti 05:39
Fatsa Kurban Bayram Namaz Vakti 05:38
Gölköy Kurban Bayram Namaz Vakti 05:38
Gülyalı Kurban Bayram Namaz Vakti 05:36
Gürgentepe Kurban Bayram Namaz Vakti 05:38
İkizce Kurban Bayram Namaz Vakti 05:39
Kabataş Kurban Bayram Namaz Vakti 05:38
Korgan Kurban Bayram Namaz Vakti 05:39
Kumru Kurban Bayram Namaz Vakti 05:39
Mesudiye Kurban Bayram Namaz Vakti 05:38
Ünye Kurban Bayram Namaz Vakti 05:38
Bayram namazı nasıl kılınır?
Bayram namazına nasıl niyet edilir?
Kurban Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.
Bayramı namaz iki rekat olup cemaatle kılınan bir namazdır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde kılınır:
Bayram namazı 1. rekat kılınışı
· İmam sesli, cemaat ise gizlice Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.
· Gizlice Sübhaneke okunur.
· Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.
· İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.
· İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.
· İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.
· İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.
· İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.
· Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa “sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denir.
· İkinci rekate kalkılır.
Bayram namazı 2. rekat kılınışı
· İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.
· Cemaat ise sessizce imamı dinler.
· Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.
· Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.
· 3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
· Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.
· Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
· Bundan sonra müezzinle beraber “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.
· Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.