Kurban Bayramı’nın ilk günü eda edilecek olan bayram namazı için geri sayım tüm hızıyla sürerken, bayram sabahını camilerin manevi atmosferinde karşılamak isteyen vatandaşlar bulundukları illerde namazın saat kaçta kılınacağını yoğun bir şekilde araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2026 yılı resmi bayram namazı vakitlerine göre Balıkesir genelinde Kurban Bayramı namazının kılınacağı saat belli oldu. Bu kapsamda, 27 Mayıs Çarşamba günü bayram sabahı Balıkesir merkezinde bayram namazı saat 06.19 itibarıyla cemaatle birlikte eda edilecek. Balıkesir ilçeleri bayram namazı vakitleri tablosunu inceleyerek hazırlıklarını tamamlayacak olan vatandaşlar, bayram coşkusunu erkenden cami saflarında karşılamaya hazırlanıyor. İşte Balıkesir ilçeleri bayram namazı saati.
Balıkesir Bayram Namazı Saat Kaçta Kılınacak?
Diyanet’in resmi verilerine göre bayram namazı Balıkesir'de 06:19'da kılınacak.
Ayvalık Kurban Bayram Namaz Vakti 06:25
Balya Kurban Bayram Namaz Vakti 06:20
Bandırma Kurban Bayram Namaz Vakti 06:17
Bigadiç Kurban Bayram Namaz Vakti 06:19
Burhaniye Kurban Bayram Namaz Vakti 06:23
Dursunbey Kurban Bayram Namaz Vakti 06:16
Edremit Kurban Bayram Namaz Vakti 06:23
Erdek Kurban Bayram Namaz Vakti 06:18
Gömeç Kurban Bayram Namaz Vakti 06:24
Gönen Kurban Bayram Namaz Vakti 06:19
Havran Kurban Bayram Namaz Vakti 06:23
İvrindi Kurban Bayram Namaz Vakti 06:21
Kepsut Kurban Bayram Namaz Vakti 06:18
Manyas Kurban Bayram Namaz Vakti 06:18
Marmara Kurban Bayram Namaz Vakti 06:18
Savaştepe Kurban Bayram Namaz Vakti 06:21
Sındırgı Kurban Bayram Namaz Vakti 06:19
Susurluk Kurban Bayram Namaz Vakti 06:18
Bayram namazı nasıl kılınır?
Bayram namazına nasıl niyet edilir?
Kurban Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.
Bayramı namaz iki rekat olup cemaatle kılınan bir namazdır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde kılınır:
Bayram namazı 1. rekat kılınışı
· İmam sesli, cemaat ise gizlice Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.
· Gizlice Sübhaneke okunur.
· Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.
· İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.
· İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.
· İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.
· İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.
· İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.
· Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa “sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denir.
· İkinci rekate kalkılır.
Bayram namazı 2. rekat kılınışı
· İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.
· Cemaat ise sessizce imamı dinler.
· Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.
· Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.
· 3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
· Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.
· Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
· Bundan sonra müezzinle beraber “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.
· Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.