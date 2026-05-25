Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yayımlanan 199 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri kapsamında, Mayıs ve Haziran 2026 dönemindeki bazı vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ileri bir tarihe ertelendi. GİB'ten yapılan açıklamada, Belediye vergileri (Emlak, Çevre Temizlik, İlan ve Reklam) ilk taksit ödemeleri için son gün 1 Haziran 2026 Pazartesi mesai bitimidir. İşte 2026 vergi ödeme tarihleri.

1 /5 Kurban Bayramı öncesi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafıdan yapılan açıklama milyonlarca vatandaşın ödeme takvimini değiştirdi. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yayımlanan 199 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri kapsamında, Mayıs ve Haziran 2026 dönemindeki bazı vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ileri bir tarihe ertelendi.

2 /5 EMLAK VERGİSİ ÖDEMESİ SON GÜN NE ZAMAN? GİB'ten yapılan açıklamada, Belediye Vergileri (Emlak, Çevre Temizlik, İlan ve Reklam) ilk taksit ödemeleri için son gün 1 Haziran 2026 Pazartesi mesai bitimidir.

3 /5 KDV 2 BEYANNAMESİ UZATILDI MI, SON GÜN NE ZAMAN? KDV 2 Beyannamesi vergisi için süre uzatılmadı. yapılmamıştır. Nisan 2026 dönemine ait KDV 2 ödemelerinin genel kurala göre en geç 25 Mayıs 2026 Pazartesi gününe kadar ödenmesi gerekiyor.

4 /5 KDV 1 BEYANNAMESİ SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN? GİB tarafından yapılan açıklamaya göre, normalde 1 Haziran 2026 olan son ödeme tarihli KDV 1 Beyannamesi, 5 Haziran 2026 Cuma günü sonuna kadar ertelendi.