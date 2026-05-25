Kahramanmaraş Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? 27 Mayıs Çarşamba Kahramanmaraş ilçe ilçe bayram namazı vakitleri

Kahramanmaraş bayram namazı saati vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Kahramanmaraş Kurban Bayramı namaz vakitleri ile birlikte, bayram namazının hangi saatte kılınacağı netleşti. 27 Mayıs Çarşamba günü idrak edilmeye başlanacak Kurban Bayramı öncesinde, Kahramanmaraş’ta bayram namazı saati 05:48 olarak açıklandı. Diyanet’in açıkladığı Kahramanmaraş ilçeleri bayram namazı vakitleri, il genelindeki vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. İşte Kahramanmaraş ilçeleri bayram namazı vakitleri.
İslam âleminin büyük bir hasretle beklediği ve bu yıl 27 Mayıs Çarşamba günü Kurban Bayramı idrak edilmeye başlanılacak olması, tüm yurtta olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da manevi bir heyecan dalgası yaratıyor. Bayram sabahı erkenden kalkarak ibadet görevlerini yerine getirmek ve bayram coşkusunu cami saflarında cemaatle paylaşmak isteyen vatandaşlar, Kahramanmaraş bayram namazı saati ve detaylarını yakından inceliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Kahramanmaraş merkez ve ilçeleri Kurban Bayramı namaz saatlerini paylaştı.
Kahramanmaraş Kurban Bayramı namazı saat kaçta?
27 Mayıs Çarşamba günü Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı namazı, sabah saat 05:48'te kılınacak.
Afşin Kurban Bayram Namaz Vakti 05:46
Andırın Kurban Bayram Namaz Vakti 05:50
Çağlayancerit Kurban Bayram Namaz Vakti 05:46
Ekinözü Kurban Bayram Namaz Vakti 05:46
Elbistan Kurban Bayram Namaz Vakti 05:45
Göksun Kurban Bayram Namaz Vakti 05:48
Nurhak Kurban Bayram Namaz Vakti 05:45
Pazarcık Kurban Bayram Namaz Vakti 05:46
Türkoğlu Kurban Bayram Namaz Vakti 05:48
Bayram namazı nasıl kılınır?
Bayram namazına nasıl niyet edilir?
Kurban Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.
Bayramı namaz iki rekat olup cemaatle kılınan bir namazdır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde kılınır:
Bayram namazı 1. rekat kılınışı
· İmam sesli, cemaat ise gizlice Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.
· Gizlice Sübhaneke okunur.
· Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.
· İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.
· İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.
· İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.
· İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.
· İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.
· Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa “sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denir.
· İkinci rekate kalkılır.
Bayram namazı 2. rekat kılınışı
· İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.
· Cemaat ise sessizce imamı dinler.
· Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.
· Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.
· 3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
· Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.
· Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
· Bundan sonra müezzinle beraber “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.
· Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.