Bayramda hava tersine dönüyor: Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak? Arefe günü yağış var mı? İşte Meteoroloji'den gün gün hava durumu tahminleri

Ramazan Bayramı yaklaşırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son tahminler, Türkiye genelinde serin ve yağışlı bir hava tablosuna işaret ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı kurumun değerlendirmesine göre 18 Mart Çarşamba gününden itibaren batı kesimlerden başlayacak yeni hava sistemi, arife günü ve bayram boyunca yurt genelinde etkisini gösterecek.
Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak?
Meteoroloji raporuna göre 19 Mart arife günü ile 20-22 Mart tarihleri arasındaki Ramazan Bayramı günlerinde Türkiye’nin büyük bölümünde yağışlı hava hakim olacak. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenirken, kıyı bölgelerinde zaman zaman gök gürültülü sağanakların etkili olabileceği tahmin ediliyor. İç kesimlerin yüksek bölgeleri ile Doğu Anadolu’nun bazı noktalarında ise karla karışık yağmur ve yer yer kar görülebileceği belirtiliyor.
Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inecek
Son günlerde birçok bölgede mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının bayram süresince düşmesi bekleniyor. Meteoroloji’ye göre sıcaklıkların Türkiye genelinde birkaç derece gerileyerek mevsim normallerinin altına inmesi öngörülüyor. Bu nedenle özellikle iç ve doğu kesimlerde daha serin bir bayram havası yaşanabileceği değerlendiriliyor.
Arife günü yurt genelinde bulutlu hava
Arife günü ülke genelinde gökyüzünün büyük ölçüde bulutlu olması bekleniyor. İzmir, Aydın ile Doğu Karadeniz’de Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri dışında birçok bölgede yağış görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların genel olarak yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken, kıyı bölgelerinde gök gürültülü sağanak ihtimali de bulunuyor.
Bayramın ilk günü yağış ülke geneline yayılacak
Bayramın birinci gününde Türkiye’nin tamamına yakınında yağışlı hava etkili olacak. Yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağışların kıyı kesimlerde gök gürültülü olabileceği, iç ve doğu bölgelerde ise bazı yüksek alanlarda karla karışık yağmur ve kar görülebileceği tahmin ediliyor.
İkinci ve üçüncü gün de yağış devam edecek
Bayramın ikinci gününde Türkiye genelinde çok bulutlu bir hava beklenirken, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile İzmir ve Aydın çevreleri dışında geniş bir alanda yağışların sürmesi öngörülüyor. Bayramın üçüncü gününde ise Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İzmir, Aydın ve Erzurum çevreleri dışında ülkenin büyük bölümünde yağmur ve sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
Ankara, İstanbul ve İzmir’de bayram havası
Meteoroloji verilerine göre başkent Ankara’da bayram boyunca parçalı ve çok bulutlu bir hava ile aralıklı yağmur bekleniyor. Arife günü sıcaklıkların 5-7 derece civarında olması, gündüz ise 8-10 dereceye kadar yükselmesi tahmin ediliyor. Bayramın ilk gününde en düşük sıcaklık 3-5 derece, en yüksek sıcaklık ise 9-11 derece olacak.
İstanbul’da ise bayram süresince parçalı ve çok bulutlu bir hava ile zaman zaman yağmur görüleceği öngörülüyor. Arife günü sıcaklıkların 7-9 derece aralığında seyretmesi beklenirken, bayramın ilk günü 6-8 dereceye kadar düşmesi ve gün içinde 9-11 dereceye kadar çıkması bekleniyor.
İzmir’de ise gökyüzünün parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken, bayramın birinci gününde sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Kentte arife günü sıcaklığın 16-18 dereceye kadar çıkması beklenirken, bayramın ilk gününde 12-14 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.