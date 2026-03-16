Bayramda hava tersine dönüyor: Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak? Arefe günü yağış var mı? İşte Meteoroloji'den gün gün hava durumu tahminleri

Ankara, İstanbul ve İzmir’de bayram havası





Meteoroloji verilerine göre başkent Ankara’da bayram boyunca parçalı ve çok bulutlu bir hava ile aralıklı yağmur bekleniyor. Arife günü sıcaklıkların 5-7 derece civarında olması, gündüz ise 8-10 dereceye kadar yükselmesi tahmin ediliyor. Bayramın ilk gününde en düşük sıcaklık 3-5 derece, en yüksek sıcaklık ise 9-11 derece olacak.





İstanbul’da ise bayram süresince parçalı ve çok bulutlu bir hava ile zaman zaman yağmur görüleceği öngörülüyor. Arife günü sıcaklıkların 7-9 derece aralığında seyretmesi beklenirken, bayramın ilk günü 6-8 dereceye kadar düşmesi ve gün içinde 9-11 dereceye kadar çıkması bekleniyor.





İzmir’de ise gökyüzünün parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken, bayramın birinci gününde sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Kentte arife günü sıcaklığın 16-18 dereceye kadar çıkması beklenirken, bayramın ilk gününde 12-14 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.