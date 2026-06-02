YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 üniversite sınavı TYT-AYT-YDT oturumları giriş belgesi alma (ais.osym.gov.tr)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım sürerken, adayların beklediği sınav giriş belgeleri gündemdeki yerini koruyor. TYT, AYT ve YDT oturumlarından oluşan sınav öncesinde öğrenciler, sınava nerede gireceklerini öğrenebilmek için ÖSYM'den yapılacak resmi açıklamayı bekliyor. YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
YKS 2026 SINAV TAKVİMİ VE OTURUM TARİHLERİ
ÖSYM’nin yayımladığı 2026 yılı sınav takvimine göre YKS oturumları Haziran ayının üçüncü haftasında gerçekleştirilecek. İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10:15’te başlayacak. Adayların genel yetenek ve temel bilgilerini ölçen bu oturumun ardından, 21 Haziran 2026 Pazar günü sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.
YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adayların en çok merak ettiği konulardan biri olan sınav giriş yerleri, genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce kamuoyuyla paylaşılıyor. ÖSYM’nin gelenekselleşmiş uygulamasına göre, 2026 YKS sınav giriş belgelerinin 10 Haziran 2026 civarında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılması bekleniyor. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak hangi okulda ve hangi salonda sınava gireceklerini öğrenebilecekler.
