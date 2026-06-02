2027 yılı için plan yapacak olan vatandaşlar, çalışanlar ve öğrenciler için 2027 resmi tatiller takvimi ve dini günler takvimi netleşti. Yeni yıla göre hazırlanan takvim incelendiğinde, bu sene uzun resmi tatil süresi bulunuyor. Tatillerin önemli bir kısmının hafta içine ve özellikle cuma günlerine denk gelmesi, hafta sonu ile birleştirilerek uzun tatil fırsatları yakalamak isteyenler için büyük bir avantaj sunuyor. İşte 2027 resmi tatiller ve dini günler takvimi.

2027 resmi tatiller ve dini günler takvimi 2027 resmi tatil takvimine göre, yılın ilk tatili olan Yılbaşı 1 Ocak 2027 Cuma gününe denk gelerek 3 günlük bir hafta sonu tatili fırsatı sunuyor. Dini günler takvimine göz attığımızda ise Ramazan Bayramı arifesi 8 Mart Pazartesi (yarım gün), bayramın kendisi ise 9-11 Mart (Salı, Çarşamba, Perşembe) günleri arasında kutlanacak.

Yılın ikinci büyük dini bayramı olan Kurban Bayramı arifesi 15 Mayıs Cumartesi gününe denk gelirken, bayramın 1. günü 16 Mayıs Pazar günü başlayıp 19 Mayıs Çarşamba günü (aynı zamanda Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı) sona erecek.

Milli bayramlarımızdan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı cuma günlerine denk gelerek yine uzun birer hafta sonu tatili vadediyor.