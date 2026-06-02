CHP'de yargının verdiği "mutlak butlan" kararının yankıları sürerken, parti içindeki kriz bu kez TBMM koridorlarına taşındı. Gözler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in salı günü yapılacağını duyurduğu haftalık grup toplantısına çevrildi. Kararın ardından yaşanan gelişmeler, toplantının planlandığı şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği sorusunu gündeme getirirken, Meclis kulislerinde olası senaryolar ve parti yönetiminin atacağı adımlar merakla takip ediliyor. Özel yaptığı açıklamada, "Bize ulaşan olumsuz bir durum da söz konusu değil. Grup toplantımız, ilan ettiğimiz gibi yapılacaktır." dedi.

1 /4 Manisa Milletvekili Özgür Özel'in gerçekleştirileceğini duyurduğu CHP'nin haftalık TBMM Grup Toplantısı, Meclis Başkanlığı tarafından paylaşılan resmi programda yer almadı. Yaşanan belirsizlik üzerine CHP Grubu, toplantının bugün yapılabilmesi için Meclis Başkanlığı'na resmi başvuruda bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapan Özel ise herhangi bir değişiklik olmadığını belirterek, "Grup toplantımız ilan edildiği gibi yapılacak" ifadelerini kullandı.

2 /4 CHP grup toplantısı bugün var mı, yapılacak mı? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından salı günleri kamuoyu ile paylaşılan haftalık resmi bilgilendirme takviminde dikkat çeken bir eksiklik göze çarptı. Yayımlanan listede; DEM Parti'nin salı günü saat 12.45'te, İYİ Parti'nin ise çarşamba günü saat 10.30'da yapacağı grup toplantılarına resmi olarak yer verilirken, CHP’nin toplantısı takvimde kendine yer bulamadı. Bu durum, partiye yönelik yargı kararının ardından "toplantı yapılamayacak mı?" tartışmalarını alevlendirdi.

3 /4 Özgür Özel grup konuşması bugün saat kaçta? Resmi takvimdeki bu eksikliğin ardından Özel cephesi, TBMM Grup Toplantısı'nın sorunsuz bir şekilde yapılabilmesi adına Meclis Başkanlığı'na resmi bir başvuru yazısı iletti. Söz konusu başvuruda, "Özgür Özel'in saat 13.30'da kürsüye çıkarak milletvekillerine hitap edeceği" vurgulandı.