Hububat alım ve satım fiyatları belli oldu. Hububat üreticilerinin haftalardır heyecanla beklediği Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2026 yılı alım fiyatları son dakika olarak açıklandı. 2026 TMO buğday ve arpa taban fiyatları ve alım dönemine dair tüm detaylar.

Hasat döneminin bazı bölgelerde başlamasıyla birlikte gözler TMO'nun açıklayacağı alım fiyatlarına çevrilmişti. Kurum, 2026 yılı için uygulanacak hububat alım fiyatlarını kamuoyuyla paylaştı. Yağışların etkisiyle hasat sürecinin geçen yıla göre daha geç başladığı belirtilirken, birçok bölgede ürün kaldırma işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

TMO buğday ve arpa alımları başladı mı?

Üreticilerin depolama konusunda sıkıntı yaşamaması amacıyla TMO, 21 Mayıs 2026 tarihinden itibaren ürün kabulüne başladı. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticiler, buğday ve arpa ürünlerini taahhütname karşılığında Toprak Mahsulleri Ofisi'ne teslim edebiliyor.

TMO tarafından açıklanan ikinci grup hububat alım fiyatları şöyle:

Ürün Alım Fiyatı (TL/Ton)

Makarnalık buğday 16.500

Ekmeklik buğday 16.500

Arpa 12.750

Açıklanan rakamlar, hasat döneminde ürününü TMO'ya satacak üreticiler için temel alım fiyatı olarak uygulanacak.





Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticilere temel destek, planlı üretim desteği ve sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında ödeme yapılacak.

Ülke ortalama verimi esas alınarak hesaplanan destek tutarı dekarda 980 lira, ton başına ise toplam 3 bin 14 lira olarak açıklandı.

Destek ödemelerinin eklenmesiyle birlikte üreticilerin ton başına elde edeceği toplam gelir şu seviyelere ulaşacak:

Ürün Destek Dahil Toplam Gelir (TL/Ton)

Ekmeklik buğday 19.514

Makarnalık buğday 19.514

Arpa 15.764

TMO hububat ödemesi ne zaman?

TMO, ürün bedellerinin teslim işlemlerinin tamamlanmasının ardından en geç 45 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Böylece üreticiler, teslim ettikleri ürünlerin karşılığını belirlenen süre içerisinde alabilecek.

TMO hububat satışları ne zaman başlayacak?

Kurum, yeni sezon hububat satışlarının 1 Ekim itibarıyla başlayacağını da duyurdu. Açıklanan ikinci grup satış fiyatları ise şöyle:

Ürün Satış Fiyatı (TL/Ton)

Makarnalık buğday 18.500

Ekmeklik buğday 18.500

Arpa 14.000

Yeni fiyatlarla birlikte hem üreticilerin satış planlaması hem de piyasa beklentileri açısından önemli bir referans oluşmuş oldu.







