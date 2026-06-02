MHP lideri Bahçeli açıklamalarda bulunuyor

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.
Son grup toplantımızdan sonra milletçe anlamlı ve önemli günler geçti. Kardeşlik bağlarının kuvvetlendiği mübarek Kurban Bayramı'na kavuşmanın huzuru ve şükrü içinde olduk.
Bayram, CHP için kucaklaşma değil kutuplaşmaya dönüştü. Yaşananlar CHP'ye yakışmıyor. Yaşanan gelişmeler demokrasimize zarar verici bir noktaya varmaktadır. Provokasyonları artıracak söylem ve eylemlerden kaçınılmalı.
Türk siyasetinin hırpalanmasına izin verilmemelidir. Geldiğimiz noktada bölünmüş bir CHP algısı oluşturulmaya ve meşrulaştırmaya çalıştırılmaya şahit olunmaktadır.
Türkiye'yi karıştırmaya kimse cesaret etmemelidir. Güvenlik güçlerine saldırmaya kalkışmamalıdır. Türk siyaseti ve demokrasinin hırpalanmasına izin verilmemelidir.
Yaşanan bölgesel gelişmeler ve Terörsüz Türkiye sürecinde ortak akıl olmaya daha fazla ihtiyaç duyulacaktır.