Tabela sil baştan değişti: Akaryakıta indirim geldi! Bugün benzin, motorin ve LPG litre fiyatı ne kadar oldu?

Akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim pompaya yansıdı. Petrol fiyatları, döviz kuru ve küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle yapılan güncellemenin ardından sürücüler güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarını araştırmaya başladı. İşte 2 Haziran 2026 Salı günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları...
Akaryakıtta indirim mi oldu?
Benzine 1 lira 40 kuruş, motorine (mazot) 1 lira 78 kuruş, LPG’ye ise 1 lira 90 kuruş indirim geldi.
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
AVRUPA YAKASI
Benzin: 62.92 TL
Motorin: 65.27 TL
LPG: 31.99 TL
ANADOLU YAKASI
Benzin: 62.78 TL
Motorin: 65.13 TL
LPG: 31.39 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 63.89 TL
Motorin: 66.39 TL
LPG: 31.97 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 64.17 TL
Motorin: 66.66 TL
LPG: 31.79 TL