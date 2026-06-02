Tabela sil baştan değişti: Akaryakıta indirim geldi! Bugün benzin, motorin ve LPG litre fiyatı ne kadar oldu?

10:422/06/2026, Salı
Akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim pompaya yansıdı. Petrol fiyatları, döviz kuru ve küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle yapılan güncellemenin ardından sürücüler güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarını araştırmaya başladı. İşte 2 Haziran 2026 Salı günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları...

Akaryakıtta indirim mi oldu?


Benzine 1 lira 40 kuruş, motorine (mazot) 1 lira 78 kuruş, LPG’ye ise 1 lira 90 kuruş indirim geldi.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI


AVRUPA YAKASI

Benzin: 62.92 TL

Motorin: 65.27 TL

LPG: 31.99 TL


ANADOLU YAKASI


Benzin: 62.78 TL

Motorin: 65.13 TL

LPG: 31.39 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI


Benzin: 63.89 TL

Motorin: 66.39 TL

LPG: 31.97 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI


Benzin: 64.17 TL

Motorin: 66.66 TL

LPG: 31.79 TL

