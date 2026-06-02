TOKİ Amasya merkez hak sahipleri konut belirleme kura çekilişi sonuçları isim listesi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, başvuru toplanan Amasya, Merkez 180 / 250 Bin Sosyal Konut Projesinde; Orta Gelir Konut Grubu OGG (2+1) tipi 118 adet konut, Orta Gelir Konut Grubu OGG (3+1) tipi 36 adet konut, Olmak üzere toplam 154 adet konut satışa konu edilmiştir. Projede yeterli konut bulunmakta olup, geçerli başvurusu bulunan asil ve yedek toplam 142 adet hak sahibi için Konut Belirleme Kurası tamamlandı.