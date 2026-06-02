TOKİ Amasya merkez hak sahipleri konut belirleme kura çekilişi sonuçları isim listesi

TOKİ tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, başvuru toplanan Amasya, Merkez 180/250 Bin Sosyal Konut Projesinde konut belirleme kurası bugün saat 11:00'de gerçekleştirildi. İşte Amasya TOKİ konut belirleme kurası çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama ekranı
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, başvuru toplanan Amasya, Merkez 180 / 250 Bin Sosyal Konut Projesinde; Orta Gelir Konut Grubu OGG (2+1) tipi 118 adet konut, Orta Gelir Konut Grubu OGG (3+1) tipi 36 adet konut, Olmak üzere toplam 154 adet konut satışa konu edilmiştir. Projede yeterli konut bulunmakta olup, geçerli başvurusu bulunan asil ve yedek toplam 142 adet hak sahibi için Konut Belirleme Kurası tamamlandı.
Konut belirleme kurasından sonra hak sahipleri ile Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve Müzakere Tutanağı imzalama işlemleri T. Halk Bankası A.Ş. aracılığıyla ve Bankanın Temerküz Amasya Şubesinde; 15 – 30 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Konutlar, %10 peşinat bedeli ve 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat (başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
Konutlara ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır.
Taksit ödemeleri, fiili imzalama tarihine bakılmaksızın, programda belirtilen sözleşme imzalama tarihini takip eden ilk ay (Temmuz’2026) itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış, Ocak’2027 tarihinde yapılacaktır.