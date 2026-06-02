EMEKLİ VE MEMURA 5 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞİYOR: Memur ve memur emeklisi Temmuz 2026 maaş zammı yüzde kaç olacak?

TEMMUZ 2026 MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Temmuz ayı memur maaş zam oranı 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından netlik kazanacak. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Mayıs ayı anket sonuçlarına göre hesaplama yapıldığında Mayıs ayı enflasyonu 1,89, Haziran ayı enflasyonu ise 1,52 olarak duyuruldu. Bu bilgiler ışığında hesaplama yapıldığında Memur ve memur emeklisi için oluşacak 6 aylık enflasyon farkı % 6,83, % 7 toplu sözleşme zammı ilave edildiğinde zam oranının % 14,31 olması bekleniyor.