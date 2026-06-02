Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
MAYIS AYI ENFLASYON ORANLARI 2026: Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

MAYIS AYI ENFLASYON ORANLARI 2026: Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

09:332/06/2026, Salı
G: 2/06/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Mayıs ayı enflasyon verileri öncesinde ekonomi gündeminde hareketlilik arttı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi ile birlikte enflasyon beklentileri yeniden şekillenirken, milyonlarca vatandaş gözünü Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklayacağı resmi rakamlara çevirdi. Özellikle maaş zamları, kira artış oranları ve ekonomik göstergeler açısından kritik öneme sahip mayıs enflasyonu merakla bekleniyor.

Enflasyon verilerinin açıklanmasına kısa süre kala gözler hem TCMB'nin beklenti anketlerine hem de TÜİK'in duyuracağı resmi verilere çevrildi. Piyasa katılımcılarının mayıs ayına ilişkin tahminleri netleşirken, vatandaşlar da açıklanacak rakamların emekli ve memur maaşlarından birçok ekonomik kaleme etkisini araştırmaya başladı.

MAYIS ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

TCMB'nin piyasa katılımcıları anketi toplu sonuçlarında, Mayıs ayı tüketici enflasyon beklentisi aylık 1,89 oldu.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ NE ÇIKTI?

TCMB'nin piyasa katılımcıları anketi toplu sonuçlarında, yıllık enflasyon beklentisi 28,94 oldu.

MAYIS ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mayıs enflasyonu 3 Haziran 2026 Çarşamba günü açıklanacak.

#enflasyon
#mayıs ayı enflasyon
#kira artış oranı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Merkez Bankası'ndan yeni ipucu geldi: EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşları maaşlar noktası virgülüne hesaplandı