Aile Bakanlığı 680 personel alımı sonuçlarını duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 680 sözleşmeli personel alımına ilişkin yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar, Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden adayların erişimine açıldı.

680 personel alımı kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilecek sözleşmeli personellere ilişkin yerleştirme sonuçları duyuruldu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, sonuçlar Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden yayımlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bakanlık bünyesinde görev yapacak 680 sözleşmeli personelin yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Göktaş paylaşımında, göreve başlayacak personeli tebrik ederek başarı dileklerini iletti. Bakan, çocuklar, kadınlar, engelliler ve yaşlılara yönelik sosyal hizmetlerin daha güçlü ve kapsamlı şekilde sunulmaya devam edeceğini ifade etti.

Başvurular mayıs ayında alınmıştı

Bakanlığın duyurusuna göre, 680 sözleşmeli personel alım ilanı 7 Mayıs 2026 tarihinde yayımlandı.

Başvurular:

7 Mayıs 2026 - 22 Mayıs 2026 tarihleri arasında alındı.

Başvurular, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında değerlendirildi.

İnceleme sürecinin tamamlanmasının ardından yerleştirme sonuçları Kariyer Kapısı platformunda yayımlandı.

Atama belgelerine ilişkin duyuru daha sonra yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yerleştirme işlemleri sonucunda sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylardan talep edilecek atama belgelerine ilişkin duyurunun ilerleyen günlerde yayımlanacağını bildirdi.