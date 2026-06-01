Yaz öncesi İstanbul barajlarında son durum: İSKİ İstanbul'un en dolu ve en düşük seviyedeki barajlarını açıkladı

En yüksek ve en düşük doluluk oranları dikkat çekti





İSKİ'nin paylaştığı verilere göre, İstanbul'un en yüksek doluluk oranına sahip barajı yüzde 96,07 ile Ömerli Barajı oldu. Onu yüzde 94,54 ile Elmalı Barajı ve yüzde 90,18 ile Darlık Barajı takip etti.





Öte yandan, yüzde 26,01 doluluk oranıyla Istrancalar Barajı listedeki en düşük seviyeye sahip kaynak olarak öne çıktı. Sazlıdere Barajı da yüzde 43,31'lik oranla düşük seviyedeki barajlar arasında yer aldı.





İSKİ'nin yayımladığı güncel verilere göre İstanbul genelindeki toplam baraj doluluk oranı yüzde 70,83 seviyesinde bulunuyor. Kentin su kaynaklarındaki değişim, yaz dönemi boyunca kamuoyu tarafından yakından takip edilmeye devam edecek.