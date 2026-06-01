Yaz öncesi İstanbul barajlarında son durum: İSKİ İstanbul'un en dolu ve en düşük seviyedeki barajlarını açıkladı

İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında son durum
İstanbul baraj doluluk oranı, 1 Haziran 2026 Pazartesi günü itibarıyla yüzde 70,83 olarak kaydedildi. İstanbul'un içme ve kullanım suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki güncel seviyeler, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.
Yaz aylarının başlaması ve hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte megakentin su kaynaklarındaki gelişmeler yakından takip ediliyor. İSKİ'nin açıkladığı son verilere göre, İstanbul'a su sağlayan 10 barajdaki doluluk oranlarında farklı seviyeler gözlendi.
Baraj bazında güncel doluluk oranları
1 Haziran 2026 tarihli İSKİ verilerine göre barajlardaki doluluk oranları şöyle:
Ömerli Barajı: yüzde 96,07
Elmalı Barajı: yüzde 94,54
Darlık Barajı: yüzde 90,18
Alibey Barajı: yüzde 65,42
Terkos Barajı: yüzde 59,26
Kazandere Barajı: yüzde 55,59
Büyükçekmece Barajı: yüzde 53,41
Pabuçdere Barajı: yüzde 53,00
Sazlıdere Barajı: yüzde 43,31
Istrancalar Barajı: yüzde 26,01
En yüksek ve en düşük doluluk oranları dikkat çekti
İSKİ'nin paylaştığı verilere göre, İstanbul'un en yüksek doluluk oranına sahip barajı yüzde 96,07 ile Ömerli Barajı oldu. Onu yüzde 94,54 ile Elmalı Barajı ve yüzde 90,18 ile Darlık Barajı takip etti.
Öte yandan, yüzde 26,01 doluluk oranıyla Istrancalar Barajı listedeki en düşük seviyeye sahip kaynak olarak öne çıktı. Sazlıdere Barajı da yüzde 43,31'lik oranla düşük seviyedeki barajlar arasında yer aldı.
İSKİ'nin yayımladığı güncel verilere göre İstanbul genelindeki toplam baraj doluluk oranı yüzde 70,83 seviyesinde bulunuyor. Kentin su kaynaklarındaki değişim, yaz dönemi boyunca kamuoyu tarafından yakından takip edilmeye devam edecek.