AGS 2026 ERTELENDİ Mİ? Akademi Giriş Sınavı AGS ertelenecek mi, ne zaman yapılacak, açıklama geldi mi?

2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) için geri sayım sürerken, sınav takviminde değişiklik olup olmayacağı adayların gündemine yerleşti. Ankara'da gerçekleştirilecek uluslararası organizasyonlar ve kamu kurumlarındaki idari izin uygulamaları sonrasında gözler ÖSYM'den gelecek açıklamalara çevrildi. Binlerce öğretmen adayı, sınavın planlanan tarihte yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.
AGS 2026 ERTELENECEK Mİ, NE ZAMAN YAPILACAK?
Cumhurbaşkanı kararı ile Ankara ili Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçeleri sınırları içinde yer alan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının Zirve’de görevli olanlar ile Zirve sürecini doğrudan etkileyebilecek kritik hizmet alanlarında görevli olanlar dışındaki personeli 6-12 Temmuz 2026 haftasında idari izinli sayıldı. Zirve haftası içinde Ankara’da sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, kutlama ve benzeri etkinlikler de düzenlenemeyecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan sınav takvimine göre, Akademik Gerçeklik Sınavı’nın (AGS) 12 Temmuz’da yapılması planlanıyor.
Sınavın ilan edilen tarihte yapılıp yapılmayacağı veya bir erteleme kararının gündeme gelip gelmeyeceği konusunda henüz resmi bir açıklama ise yapılmadı. Bu kapsamda, ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkililerinin önümüzdeki günlerde bir araya gelerek süreçle ilgili kapsamlı bir durum değerlendirmesi yapması bekleniyor.