BİM'e karavan geliyor! BİM 2-3-5 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayınlandı: Bu hafta hangi ürünler satışta olacak?

BİM 2-3-5 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM de bu marketlerden biri. Haftanın birkaç günü indirimli ürünleri raflara dizen BİM'de 2, 3, 5 Haziran 2026 günlerinin ürünler ve fiyatları neler merak edildi. İşte bu haftaki BİM aktüel kataloğundaki bakliyattan, abur cubura, detarjandan, makyaj malzemelerine, Karavandan beyaz eşyaya ürünler ve fiyatları

1 /10 2 HAZİRAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 5 KG un - 109 TL 5 KG pilavlık pirinç - 275 TL Makarna çeşitleri - 24.50 TL 2 KG Siyah Zeytin - 219 TL

2 /10 2 HAZİRAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU Soğuk kahve çeşitleri - 50 TL Maden suyu - 65 TL Yer fıstığı kreme çeşitleri - 169 TL

3 /10 2 HAZİRAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2'li Diş macunu - 99 TL Çamaşır suyu - 79 TL Lavabo fayans temizleyici - 95 TL BB krem set - 179 TL

4 /10 3 HAZİRAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU Karavan 4.10 metre - 399.000 TL 7 KG çamaşır makinesi - 14.900 TL Ev tipi taşınabilir buzdolabı - 9.900 TL Oyun evi - 2.590 TL

5 /10 5 HAZİRAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 48 parça desenli yemek takımı - 6.490 TL Alüminyum döküm kek kalıbı - 429 TL Manuel rondo - 749 TL

6 /10 5 HAZİRAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU Bıçak Seti - 449 TL 2 bölmeli kirli sepeti - 4.990 TL Standlı kesme tahtası seti - 1.190 TL

7 /10 5 HAZİRAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU Nevresim takımı çift kişilik - 1.549 TL Runner - 299 TL Bambu banyo paspası - 399 TL

8 /10 5 HAZİRAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU LEGO ve çocuk oyuncak çeşitleri

9 /10 5 HAZİRAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 65 İNÇ TV - 39.900 TL Çocuk tableti - 1.999 TL