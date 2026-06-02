BİM'e karavan geliyor! BİM 2-3-5 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayınlandı: Bu hafta hangi ürünler satışta olacak?

BİM 2-3-5 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM de bu marketlerden biri. Haftanın birkaç günü indirimli ürünleri raflara dizen BİM'de 2, 3, 5 Haziran 2026 günlerinin ürünler ve fiyatları neler merak edildi. İşte bu haftaki BİM aktüel kataloğundaki bakliyattan, abur cubura, detarjandan, makyaj malzemelerine, Karavandan beyaz eşyaya ürünler ve fiyatları
2 HAZİRAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
5 KG un - 109 TL
5 KG pilavlık pirinç - 275 TL
Makarna çeşitleri - 24.50 TL
2 KG Siyah Zeytin - 219 TL
2 HAZİRAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Soğuk kahve çeşitleri - 50 TL
Maden suyu - 65 TL
Yer fıstığı kreme çeşitleri - 169 TL
2 HAZİRAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
2'li Diş macunu - 99 TL
Çamaşır suyu - 79 TL
Lavabo fayans temizleyici - 95 TL
BB krem set - 179 TL
3 HAZİRAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Karavan 4.10 metre - 399.000 TL
7 KG çamaşır makinesi - 14.900 TL
Ev tipi taşınabilir buzdolabı - 9.900 TL
Oyun evi - 2.590 TL
5 HAZİRAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
48 parça desenli yemek takımı - 6.490 TL
Alüminyum döküm kek kalıbı - 429 TL
Manuel rondo - 749 TL
5 HAZİRAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Bıçak Seti - 449 TL
2 bölmeli kirli sepeti - 4.990 TL
Standlı kesme tahtası seti - 1.190 TL
5 HAZİRAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Nevresim takımı çift kişilik - 1.549 TL
Runner - 299 TL
Bambu banyo paspası - 399 TL
5 HAZİRAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
LEGO ve çocuk oyuncak çeşitleri
5 HAZİRAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
65 İNÇ TV - 39.900 TL
Çocuk tableti - 1.999 TL
5 HAZİRAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Ayaklı vantilatör - 1.150 TL
Hamur yoğurma makinesi - 4.449 TL