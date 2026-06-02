Türkiye Dünya Kupası grubu ve kadrosu 2026: Milli Takım maçları ne zaman ve saat kaçta?

2026 FIFA Dünya Kupası, futbol tarihinin en büyük organizasyonlarından biri olarak dikkat çekiyor. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvada ilk kez 48 takım mücadele edecek ve toplam 104 maç oynanacak. Grup aşamasında 12 gruba ayrılan takımlar, son 32 turuna yükselmek için kıyasıya rekabet edecek. 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu resmen açıklandı. Ay-yıldızlı formamızı giyecek 26 oyuncumuz netleşti. A Milli Takım; Avustralya, Paraguay ve ABD ile karşı karşıya gelecek. Peki Türkiye'nin maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi gün?

1 /6 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 12 grupta 48 takım mücadele edecek ve organizasyon boyunca toplam 104 maç yapılacak. Turnuvanın açılış maçı, 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'nın başkenti Meksiko'daki 83 bin kişilik Azteca Stadı'nda oynanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın final maçı, 19 Temmuz 2026'da ABD'nin New Jersey eyaletindeki 82 bin 500 kişilik MetLife Stadyumu'nda yapılacak. Türkiye 2026 Dünya Kupası’nda ilk maçını hangi gün oynayacak? A Milli Takım’ın Avustralya, Paraguay ve ABD maçları saat kaçta başlayacak? Türkiye’nin 2026 Dünya Kupası D Grubu maç programına ilişkin tüm yanıtlar haberimizde.

2 /6 Türkiye Dünya Kupası kadrosu 2026 Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen 26 kişilik kadroda şu oyuncular yer alıyor: Kaleciler : Altay Bayındır - Manchester United Mert Günok - Fenerbahçe Uğurcan Çakır - Galatasaray

3 /6 Defans : Abdülkerim Bardakcı - Galatasaray Çağlar Söyüncü - Fenerbahçe Eren Elmalı - Galatasaray Ferdi Kadıoğlu - Brighton Merih Demiral - Al Ahli Mert Müldür - Fenerbahçe Ozan Kabak - Hoffenheim Samet Akaydin - Çaykur Rizespor Zeki Çelik - Roma

4 /6 Orta saha: Hakan Çalhanoğlu - İnter İsmail Yüksek - Fenerbahçe Kaan Ayhan - Galatasaray Orkun Kökçü - Beşiktaş Salih Özcan - Dortmund Forvet : Arda Güler - Real Madrid Barış Alper Yılmaz - Galatasaray Can Uzun - Frankfurt Deniz Gül - Porto Kenan Yıldız - Juventus Kerem Aktürkoğlu- Fenerbahçe Oğuz Aydın - Fenerbahçe Yunus Akgün - Galatasaray İrfan Can Kahveci - Fenerbahçe

5 /6 Avustralya - Türkiye maçı ne zaman? Avustralya - Türkiye maçı 14 Haziran Pazar BC Place Vancouver Stadı, TSİ 07.00.