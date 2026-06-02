Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Türkiye Dünya Kupası grubu ve kadrosu 2026: Milli Takım maçları ne zaman ve saat kaçta?

Türkiye Dünya Kupası grubu ve kadrosu 2026: Milli Takım maçları ne zaman ve saat kaçta?

11:092/06/2026, Salı
G: 2/06/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

2026 FIFA Dünya Kupası, futbol tarihinin en büyük organizasyonlarından biri olarak dikkat çekiyor. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvada ilk kez 48 takım mücadele edecek ve toplam 104 maç oynanacak. Grup aşamasında 12 gruba ayrılan takımlar, son 32 turuna yükselmek için kıyasıya rekabet edecek. 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu resmen açıklandı. Ay-yıldızlı formamızı giyecek 26 oyuncumuz netleşti. A Milli Takım; Avustralya, Paraguay ve ABD ile karşı karşıya gelecek. Peki Türkiye'nin maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi gün?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda 12 grupta 48 takım mücadele edecek ve organizasyon boyunca toplam 104 maç yapılacak. Turnuvanın açılış maçı, 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'nın başkenti Meksiko'daki 83 bin kişilik Azteca Stadı'nda oynanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın final maçı, 19 Temmuz 2026'da ABD'nin New Jersey eyaletindeki 82 bin 500 kişilik MetLife Stadyumu'nda yapılacak. Türkiye 2026 Dünya Kupası’nda ilk maçını hangi gün oynayacak? A Milli Takım’ın Avustralya, Paraguay ve ABD maçları saat kaçta başlayacak? Türkiye’nin 2026 Dünya Kupası D Grubu maç programına ilişkin tüm yanıtlar haberimizde.

Türkiye Dünya Kupası kadrosu 2026

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen 26 kişilik kadroda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleciler:

Altay Bayındır - Manchester United

Mert Günok - Fenerbahçe

Uğurcan Çakır - Galatasaray

Defans:

Abdülkerim Bardakcı - Galatasaray

Çağlar Söyüncü - Fenerbahçe

Eren Elmalı - Galatasaray

Ferdi Kadıoğlu - Brighton

Merih Demiral - Al Ahli

Mert Müldür - Fenerbahçe

Ozan Kabak - Hoffenheim

Samet Akaydin - Çaykur Rizespor

Zeki Çelik - Roma

Orta saha:

Hakan Çalhanoğlu - İnter

İsmail Yüksek - Fenerbahçe

Kaan Ayhan - Galatasaray

Orkun Kökçü - Beşiktaş

Salih Özcan - Dortmund

Forvet:

Arda Güler - Real Madrid

Barış Alper Yılmaz - Galatasaray

Can Uzun - Frankfurt

Deniz Gül - Porto

Kenan Yıldız - Juventus

Kerem Aktürkoğlu- Fenerbahçe

Oğuz Aydın - Fenerbahçe

Yunus Akgün - Galatasaray

İrfan Can Kahveci - Fenerbahçe

Avustralya - Türkiye maçı ne zaman?

Avustralya - Türkiye maçı 14 Haziran Pazar BC Place Vancouver Stadı, TSİ 07.00.

Türkiye - Paraguay maçı ne zaman?

Türkiye - Paraguay maçı 20 Haziran San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 06.00

Türkiye - ABD maçı saat kaçta?

Türkiye - ABD maçı 26 Haziran Cuma Los Angeles Stadı, TSİ 05.00.

#Dünya Kupası 2026
#Türkiye Dünya Kupası grubu
#Türkiye Dünya Kupası kadrosu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
A101 4 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayınlandı: Katlanabilir portatif mangallı masa geliyor! Bu hafta hangi ürünler satışta olacak?