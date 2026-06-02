EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA: 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Emekli SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı maaş zammı farkı hesaplama ekranı

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz 2026 maaş zammına ilişkin hesaplamalar hız kazandı. Enflasyon verilerinin peş peşe açıklanmasıyla birlikte 5 aylık tablo büyük ölçüde netleşirken, gözler Haziran ayı verisine çevrildi. Nihai zam oranı için kritik eşik yaklaşırken, milyonlarca emekli yeni maaşlarını merak ediyor.
Emeklilerin maaş zammı için belirleyici olan enflasyon verileri açıklanmaya devam ediyor. 5 aylık enflasyon oranının netleşmesiyle birlikte Temmuz 2026 artışına ilişkin beklentiler güncellenirken, nihai oran için yalnızca bir veri kaldı.
EMEKLİ 5 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLDU?
Emekli 5 aylık enflasyon farkı 3 Haziran Çarşamba günü netlik kazanacak. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Mayıs ayı anket sonuçlarına göre Mayıs ayı enflasyon beklentisi 1,89 olarak duyuruldu. Bu oranı gerçekleşmesi halinde 5 aylık emekli kesinleşen zam oranı % 16,81'e ulaşacak.
TEMMUZ 2026 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Mayıs ayı anket sonuçlarına göre bu ay enflasyon 1,89, Haziran ayı içerisinde ise 1,52 olacak. Bu oranların açıklanması halinde SSK ve Bağ-Kur emeklileri için kesinleşen zam oranı % 18,58 olacak.
MAYIS ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Mayıs ayı enflasyon rakamları 3 Haziran Çarşamba günü saat 10:00'da açıklanacak. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamları sonrasında nihai zam oranı ortaya çıkacak.
6 AYLIK ZAM TAHMİNLERİ NE YÖNDE?
Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde mayıs enflasyonu yüzde 1.82, haziran enflasyonu yüzde 1.52 olarak tahmin edilmişti. Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 18,5 olacak. Bu tahminlere göre emekli maaşlarına en az yüzde 18,5 zam yapılacak. Yüzde 18,50 zam oranına göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için taban aylık 20.000 TL'den 23.700 TL'ye yükselecek. 25 bin TL aylık alan bir SSK ve Bağ-Kur emeklisi Temmuz ayında 29 bin 625 TL'ye, 30 bin TL alan bir emekli ise 35.550 TL'ye çıkacak. Net zam oranı ise 3 Temmuz'da açıklanacak TÜFE verileriyle belli olacak.
İKİLİ ARTIŞ KAPIDA
İlk 6 aylık enflasyona göre belirlenen zam oranı SSK ve Bağ-Kur'luların kök aylıklarına ve ek ödemelerine yansıtılacak. Ayrıca taban aylıkta da artış yapılması gündeme gelecek. Burada 6 aylık enflasyon oranında artış yapılması beklentileri bulunuyor.
Kesin karar ise zam oranının belli olmasının ardından verilecek. Ardından da yasal düzenleme yapılarak yeni taban aylık hayata geçirilecek.