Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitecek? 2027 hac ön kayıt ücreti ne kadar?

Bu durumda olan vatandaşlarımız herhangi bir kayıt ücreti ödemeyecektir.

Önceki yıllardan devam eden kura katsayılarında da herhangi bir hak kaybı olmayacaktır.

"Hac Ön Kayıt Başvurusu Hakkında Bilgilendirme" ve "Kişisel Verilen Korunması Hakkında Kanun ile İlgili Aydınlatma Metni"ni dikkatlice okuyarak "Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum ve kabul ediyorum" alanını işaretleyiniz, ardından "Devam Et" butonunu tıklayınız.

İlk defa kayıt yaptıracak ve hac ön kayıt ücretini yatırmamışsanız ilgili bankalardan birine ön kayıt ücretinizi yatırınız.

Hac ön kayıt için " Ön Kayıt-Kayıt Güncelleme Başvurusu " butonunu tıklayınız.

Hac ön kayıt ücetini yatırmışsanız; ilk aşamada, kuraya gireceğiniz kayıt ilinizi ve ilçenizi, e-posta adresinizi, varsa ikinci telefonunuzu ve iş telefonunuzu, açık adresinizi, eğitim durumunuzu ve meslek bilgilerinizi eksizsiz olarak giriniz.