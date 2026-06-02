Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile Ankara'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen ikili görüşmede, Türkiye ile Sudan arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmeler kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından edinilen bilgiye göre, görüşmenin ana gündem maddelerini iki ülke arasındaki stratejik iş birlikleri ve Sudan’da yaşanan iç gelişmeler oluşturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin ülkede akan kanın bir an önce durması ve barışın tesis edilmesi adına yürüttüğü diplomatik gayretleri kararlılıkla sürdürdüğünü ifade etti.

Kritik birçok alanda iş birliği görüşüldü

Görüşmede ayrıca, Türkiye ve Sudan arasındaki ekonomik ve askeri ilişkilerin güçlendirilmesi yönündeki irade teyit edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan; ticaret, tarım, enerji ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok kritik alanda mevcut iş birliklerini daha ileriye taşımak için ortak çalışmaların kesintisiz devam ettiğini vurguladı.





Ziyaret kapsamında, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik atılacak stratejik adımlar üzerinde mutabık kalındığı bildirildi.











