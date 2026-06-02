2026 Aşure Günü tarihi belli oldu. İslam dünyasının en önemli zaman dilimlerinden biri olan Muharrem ayının başlangıç tarihi ve Aşure Günü'nün hangi güne denk geldiği milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Peki Muharrem ayı ne zaman başlıyor, Aşure Günü 2026'da hangi gün idrak edilecek, Aşure orucu ne zaman tutulacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklarında yer alan bilgilerle Muharrem ayı ve Aşure Günü'ne ilişkin merak edilen tüm detaylar...

1 /6 Aşure Günü 2026 yılında 25 Haziran Perşembe günü idrak edilecek. Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ise 16 Haziran 2026 Salı günü başlayacak.

2 /6 Aşure Günü 2026 yılında ne zaman?

Aşure Günü, İslam dünyasında önemli günlerden biri olan Muharrem ayının onuncu gününde idrak ediliyor. 2026 yılı takvimine göre Aşure Günü, 25 Haziran Perşembe gününe denk geliyor.

Paylaşma, dayanışma ve bereketle özdeşleşen Aşure Günü nedeniyle birçok kişi, Muharrem ayının başlangıç tarihini ve bu dönemde yapılabilecek ibadetleri araştırıyor.



3 /6 Muharrem ayı ne zaman başlıyor?

2026 yılında Muharrem ayı, 16 Haziran Salı günü başlayacak. Hicri yılın ilk ayı olarak kabul edilen Muharrem, İslam geleneğinde manevi açıdan özel bir dönem olarak değerlendiriliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun yayımladığı bilgilere göre, Muharrem ayı Hz. Peygamber tarafından "Allah'ın ayı" olarak nitelendiriliyor. Bu ifade, ayın faziletine ve manevi değerine işaret ediyor.



4 /6 Muharrem ayında oruç tutmanın hükmü nedir?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun aktardığı hadislerde, Ramazan ayından sonra en faziletli orucun Muharrem ayında tutulan oruç olduğu belirtiliyor. Kurulun paylaştığı bilgilere göre:

Muharremin 10. günü Aşure Günü olarak kabul ediliyor. Bazı İslam alimleri, Aşure Günü orucunu sünnet olarak değerlendiriyor. Hz. Peygamber'in Aşure Günü oruç tuttuğu ve Müslümanlara da tavsiye ettiği rivayet ediliyor. Aşure orucunun, Muharremin 9 ve 10. günlerinde veya 10 ve 11. günlerinde tutulmasının daha uygun olduğuna işaret eden rivayetler bulunuyor.





5 /6 Diyanet'in dikkat çektiği husus

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aktardığı bilgilere göre, Ramazan orucunun farz kılınmasının ardından Hz. Peygamber, Aşure orucunun isteğe bağlı olarak tutulabileceğini belirtmiştir. Bu nedenle Aşure orucu, İslam'da farz ibadetler arasında yer almıyor.

2026 yılında Muharrem ayı 16 Haziran'da başlayacak, Aşure Günü ise Muharrem ayının onuncu günü olan 25 Haziran Perşembe günü idrak edilecek.

