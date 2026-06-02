EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak? 2026 ÖSYM EKPSS tercih ve kura geç başvuru tarihleri

2026 EKPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların gündeminde tercih süreci yer alıyor. ÖSYM takvimine göre EKPSS kura geç başvuru işlemleri ise haziran ayında başlayacak.

EKPSS tercihleri için bekleyiş sürüyor

2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak yerleştirmeler için tercih takvimini beklemeye başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takviminde tercih sürecine ilişkin beklentiler sürerken, tercih ekranının önümüzdeki aylarda erişime açılması bekleniyor.

19 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen EKPSS'nin sonuçları, ÖSYM tarafından 14 Mayıs 2026 tarihinde açıklandı. Adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden erişebildi.

EKPSS puanları kaç yıl geçerli?

ÖSYM'nin açıkladığı bilgilere göre EKPSS sonuçları, sınav tarihinden itibaren dört yıl süreyle geçerli olacak.

Bu süre boyunca adaylar, elde ettikleri puanlarla kamu kurum ve kuruluşlarında açılacak engelli personel kadrolarına başvurabilecek.

Öne çıkan bilgiler:

EKPSS sınav tarihi: 19 Nisan 2026

Sonuç açıklama tarihi: 14 Mayıs 2026

Sonuçların geçerlilik süresi: 4 yıl

Tercih süreci: Önümüzdeki aylarda başlaması bekleniyor

EKPSS kura geç başvuruları ne zaman?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre EKPSS kura geç başvuru süreci 3 Haziran 2026 Çarşamba günü başlayacak.

Adaylar başvurularını 4 Haziran 2026 Perşembe gününe kadar tamamlayabilecek. Belirtilen tarihler dışında yapılan başvuruların kabul edilmeyeceği bildirildi.

EKPSS geç başvuru ekranı nasıl kullanılacak?

Başvuru işlemleri, ÖSYM'nin resmi başvuru sistemi ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Adayların başvuru sürecinde ÖSYM tarafından yapılacak duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

Sonuçlar 14 Mayıs'ta açıklandı

ÖSYM'nin duyurusuna göre 2026 EKPSS sonuçları 14 Mayıs 2026 Perşembe günü erişime açıldı. Adaylar sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi üzerinden görüntüleyebildi.