Akaryakıt fiyatları yeniden zam gündemiyle karşı karşıya. Brent petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından benzin ve motorin için yeni fiyat artışı beklentisi oluşurken, araç sahipleri "benzine ne kadar zam gelecek?", "motorin kaç TL olacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre 3 Haziran'dan itibaren geçerli olması beklenen zamlarla birlikte pompa fiyatlarının yeniden değişmesi öngörülüyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları ve benzin ile motorinde beklenen zam oranlarına ilişkin tüm detaylar...

1 /6 Akaryakıt fiyatlarında kısa süre önce uygulanan indirimin ardından bu kez zam beklentisi gündeme geldi. Brent petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle benzin ve motorin fiyatlarında 3 Haziran'dan itibaren artış bekleniyor.

2 /6 Akaryakıt fiyatlarında zam beklentisi

Akaryakıt fiyatları, Brent petrol piyasasında yaşanan hareketlilik nedeniyle yeniden gündemde. ABD ile İran arasındaki müzakerelerin durma noktasına geldiğine yönelik gelişmelerin ardından Brent petrol fiyatlarında yükseliş yaşandı. Bu gelişmenin ardından benzin ve motorin fiyatlarına zam yapılmasının beklendiği bildirildi.

Sektör kaynaklarına göre, 3 Haziran Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorin fiyatlarında artış öngörülüyor.

Beklenen fiyat değişiklikleri şöyle:

Motorinde litre başına 3,93 TL zam beklentisi bulunuyor.

Benzinde litre başına 1,88 TL zam öngörülüyor.

Eşel mobil sistemi nedeniyle pompa fiyatlarına yansımasının motorinde 98 kuruş, benzinde ise 47 kuruş seviyesinde olması bekleniyor.

3 /6 İndirimler pompa fiyatlarına yansımıştı

2 Haziran 2026 itibarıyla akaryakıt ürünlerinde indirime gidilmişti. Yapılan düzenleme kapsamında:

Motorinde 1,83 TL indirim uygulandı. Benzinde 1,37 TL indirim gerçekleşti. LPG (otogaz) fiyatı 2,09 TL düştü.

Söz konusu indirimler doğrudan pompa satış fiyatlarına yansıtıldı.

4 /6 2 Haziran güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası Benzin: 62,92 TL Motorin: 65,27 TL LPG: 31,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası Benzin: 62,78 TL Motorin: 65,13 TL LPG: 31,39 TL

Ankara Benzin: 63,89 TL Motorin: 66,39 TL LPG: 31,97 TL

İzmir Benzin: 64,17 TL Motorin: 66,66 TL LPG: 31,79 TL

5 /6 Brent petrol hareketliliği fiyatları etkiliyor

Akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol piyasalarındaki gelişmelere bağlı olarak değişim göstermeye devam ediyor. Habere konu olan beklentiye göre, Brent petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin iç piyasadaki akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıması bekleniyor.