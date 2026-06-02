AUZEF final sınavları ne zaman? 2026 AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

AUZEF final sınavları için geri sayım başladı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri, sınav giriş belgelerine erişerek sınav merkezi, bina ve salon bilgilerini öğrenebiliyor.

AUZEF final sınavları 6-7 Haziran’da yapılacak

AUZEF final sınavları, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından 2025-2026 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı kapsamında 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bahar dönemi bitirme sınavlarına katılacak öğrenciler, sınav öncesinde giriş belgelerini temin ederek sınava girecekleri yer bilgilerine ulaşabilecek.

Final sınavlarının yaklaşmasıyla birlikte öğrencilerin en çok araştırdığı konular arasında sınav tarihleri ve sınav giriş belgelerinin nasıl alınacağı yer alıyor.

AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından yapılan duyuruya göre, 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde düzenlenecek bahar dönemi bitirme sınavlarına ait giriş belgeleri yayımlandı.

Öğrenciler sınav giriş belgelerine şu kanallar üzerinden ulaşabiliyor:

AUZEF sınav sistemi üzerinden

AUZEF Mobil uygulaması aracılığıyla

AKSİS kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yaparak

Sınav giriş belgelerinde adayların sınava katılacağı merkez, bina ve salon bilgileri yer alıyor.

Sınav yerleri nereden sorgulanıyor?

AUZEF öğrencileri, sınav giriş belgelerini AUZEF'in sınav işlemleri platformu üzerinden veya mobil uygulama aracılığıyla görüntüleyebiliyor. Belgelerin sınav öncesinde kontrol edilmesi ve sınav yeri bilgilerinin doğrulanması önem taşıyor.