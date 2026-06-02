Değerli metallerde yön değişti: Altın düştü, gümüş yükseldi

Fed beklentileri altını nasıl etkiledi?





Faiz getirisi olmayan bir yatırım aracı olan altın, faiz oranlarının yükseldiği veya yüksek kalmasının beklendiği dönemlerde yatırımcılar açısından daha az cazip hale geliyor.





Fed'e yönelik beklentilerdeki değişim, altın başta olmak üzere değerli metaller üzerinde baskı oluşturdu. Yılın ilk iki ayında güçlü yükseliş sergileyen altın, mart ayından itibaren düşüş eğilimine girdi.





Altının ons fiyatındaki aylık performans şöyle gerçekleşti:





Ocak ayında yüzde 12,4 yükseldi ve ayı 4 bin 849 dolardan kapattı.

Şubat ayında yüzde 8,5 değer kazandı ve 5 bin 263 dolara ulaştı.

Mart ayında yüzde 11,32 gerileyerek 4 bin 667 dolara düştü.

Nisan ayında yüzde 1 kayıp yaşadı.

Mayıs ayında yüzde 1,77 düşüşle 4 bin 540 dolardan kapandı.





Böylece altının onsu mart, nisan ve mayıs aylarında üst üste değer kaybetmiş oldu.