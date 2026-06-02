Galler - Gana maçı saat kaçta, hangi kanalda?

15:55 2/06/2026, Salı
2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde hazırlıklarını sürdüren milli takımlar, son durumlarını görmek için sahaya çıkmaya devam ediyor. Bu kapsamda Galler ile Gana, Cardiff City Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Dünya Kupası öncesi eksiklerini görmek ve ideal kadrolarını şekillendirmek isteyen iki ekip için kritik önem taşıyan mücadele, bugün saat 21.45'te başlayacak. Peki Galler - Gana maçı hangi kanalda?

Dünya Kupası öncesi takımlar hazırlık maçlarına çıkıyor ve taktiksel provalarla kadro alternatiflerini değerlendiriyor. Bu heyecan dolu hazırlık sürecinde günün en dikkat çekici dostluk mücadelelerinden birinde bugün Galler, Gana’yı ağırlayacak. Futbolseverlerin merakla beklediği ve iki farklı kıtanın futbol ekolünü karşı karşıya getirecek olan bu nefes kesen mücadele bu akşam oynanacak.

Galler - Gana maçı saat kaçta?

Galler – Gana maçı, 2 Haziran 2026 günü saat 21:45 (TSİ) tarihinde oynanacak. 

Galler - Gana maçı hangi kanalda?

Galler – Gana hazırlık maçı S SPORT PLUS tarafından yayınlanacak.

Galler – Gana maçı muhtemel 11’ler

Galler milli takımı : Danny Ward, Neco Williams, Joe Rodon, Ben Cabango, Connor Roberts, Ethan Ampadu, Jordan James, Harry Wilson, David Brooks, Daniel James, Brennan Johnson.

Gana milli takımı : Lawrence Ati-Zigi, Alidu Seidu, Alexander Djiku, Mohammed Salisu, Gideon Mensah, Thomas Partey, Salis Abdul Samed, Mohammed Kudus, Ernest Nuamah, Antoine Semenyo, Inaki Williams.

