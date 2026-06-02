Hırvatistan - Belçika hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

15:162/06/2026, Salı
Uluslararası hazırlık maçında futbolseverleri heyecanlandıran karşılaşmalardan biri bu akşam oynanacak. Hırvatistan, güçlü rakibi Belçika’yı sahasında konuk edecek. İki takım da resmi maçlar öncesinde son durumlarını görmek ve kadro planlamalarını şekillendirmek isterken, mücadelede yıldız isimlerin performansı da yakından takip edilecek. Hırvatistan - Belçika hazırlık maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Hırvatistan'da Kovacic, Perisic, Kramaric sakatlığı nedeniyle oynamayacak. Belçika'da ise Trossard'ın kadroda yer alması beklenmiyor. Peki Hırvatistan - Belçika hazırlık maçı hangi kanalda?

Dünya kupası öncesinde milli takımların taktik provaları ve nefes kesen mücadeleleri hız kesmeden devam ederken, gecenin en prestijli randevularından birinde Hırvatistan, güçlü rakibi Belçika’yı konuk edecek. Her iki ekibin de sahadaki son durumunu görmesi ve kadrodaki eksikleri tamamlaması açısından büyük önem taşıyan bu dev karşılaşma, futbolseverlere adeta bir turnuva finali heyecanı yaşatacak.

Hırvatistan - Belçika maçı saat kaçta?

Hırvatistan – Belçika maçı, 2 Haziran 2026 günü saat 19:00 (TSİ) tarihinde oynanacak.

Hırvatistan - Belçika hazırlık maçı S SPORT PLUS tarafından yayınlanacak.

Hırvatistan - Belçika hazırlık maçı muhtemel ilk 11’ler

Hırvatistan: Livakovic; Pongracic, Vuskovic, Gvardiol; Stanisic, Modric, M. Pasalic, Perisic; Kramaric, Baturina; Budimir

Belçika: Courtois; Castagne, De Winter, Theate, De Cuyper; Tielemans, Witsel; Saelemaekers, De Bruyne, Doku; Fernandez-Pardo.

