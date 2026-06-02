Polis Akademisi 33. Dönem POMEM mülakat sınavı giriş belgesi alma ekranı açıldı: İşte tarihler ve giriş belgesi bilgileri

POMEM sınav giriş belgesi ve 33. Dönem POMEM sözlü mülakat tarihleri, binlerce polis adayı tarafından yakından takip ediliyor. Polis Akademisi Başkanlığı'nın yayımladığı duyurularla birlikte adaylar, mülakat yerlerini ve sınav giriş bilgilerini e-Devlet üzerinden sorgulamaya başladı. Peki POMEM sınav giriş belgesi nasıl alınır, 33. Dönem POMEM mülakatları ne zaman yapılacak ve adayların dikkat etmesi gereken kurallar neler? İşte polis adaylarının merak ettiği tüm detaylar.

1 /5 33. Dönem POMEM alım sürecinde ön sağlık ve fiziki yeterlilik aşamalarını tamamlayan adaylar, sözlü mülakat sürecine odaklandı. Polis Akademisi Başkanlığı, sınav giriş belgelerinin yalnızca dijital ortamda yayımlandığını ve adaylara ayrıca belge gönderilmeyeceğini duyurdu.



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POMEM mülakat sınav giriş belgesi nasıl alınır?

POMEM sınav giriş belgesi, 33. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) alım sürecinde sözlü mülakat aşamasına katılacak adaylar için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından dijital ortamda erişime açıldı.

33. Dönem POMEM mülakat sınavı giriş belgesi işlemleri 2 Haziran - 21 Haziran 2026 saat 23.59'a kadar devam edecek.

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre adaylara posta veya farklı iletişim kanalları üzerinden fiziki sınav giriş belgesi gönderilmeyecek. İnternet üzerinden yapılan duyurular tebliğ niteliği taşıyor.

Sınav giriş belgesine ulaşmak isteyen adaylar şu adımları takip edebiliyor:

Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden ilgili sınav duyurusuna giriş yapmak, e-Devlet kimlik doğrulama ekranına yönlenmek, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yapmak, Sınav giriş bilgilerini görüntülemek ve belgeyi PDF olarak çıktı almak.

Adaylar ayrıca e-Devlet üzerinden yayımlanan sınav giriş bilgisi sorgulama ekranından da işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

33. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SINAVI GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

3 /5 33. Dönem POMEM sözlü mülakatları ne zaman yapılacak? 33. POMEM Giriş Sınavı kapsamında sözlü mülakat aşamasına katılacak adaylar, sınav tarihlerini Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.

Polis Akademisi Başkanlığı'nın açıklamasına göre adaylar, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaparak mülakat tarihlerini ve sınav merkezlerini sorgulayabilecek. İlan edilen tarih ve merkezlerde adaylar mülakat sınavına alınacak.

Kurum tarafından yapılan duyuruda, adaylara ayrıca posta veya farklı iletişim araçlarıyla sınav giriş belgesi gönderilmeyeceği vurgulandı.

4 /5 Sınav merkezlerinde uygulanacak kurallar

Polis Akademisi Başkanlığı, sınav merkezlerine girişte adayların belirli kurallara uyması gerektiğini hatırlattı.

Adayların yanında bulundurması gerekenler:

Sınav giriş belgesi, Fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya pasaport).

Sınav merkezlerine götürülmemesi gereken eşyalar ise şöyle sıralandı:

Cep telefonu, Çanta, Ses ve görüntü kayıt cihazları, Elektronik cihazlar, Kesici ve delici aletler, Yanıcı ve parlayıcı maddeler, Yaka rozeti ve broş benzeri materyaller.

Yetkililer, sınav merkezlerinde emanet hizmeti verilmeyeceğini belirterek adayların bu kurallara dikkat etmeleri gerektiğini bildirdi.