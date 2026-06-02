Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından merakla beklenen dini günler takvimi yayınlandı. İslam alemi için büyük bir manevi öneme sahip olan üç ayların sonuncusu Ramazan ne zaman ve 2027 oruç ne zaman hangi ayda başlayacak soruları da resmiyet kazandı. 2027 yılında mübarek ramazan ayı kış dönemine denk gelerek 8 Şubat 2027 Pazartesi günü ilk oruçla birlikte idrak edilmeye başlanacak. İbadetlerini yerine getirecek olan müminler, şubat ayı boyunca oruç vazifelerini yerine getirdikten sonra mart ayının başında bayram coşkusunu yaşayacak.
Diyanet tarafından yayımlanan 2027 yılı dini günler takvimine göre Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. Müslümanlar ilk sahurlarına 7 Şubat’ı 8 Şubat’a bağlayan gece kalkacak ve ilk oruçlarını 8 Şubat Pazartesi günü tutacak. Böylece 2027 yılında Ramazan ayı şubat ayında başlamış olacak.
Ramazan ne zaman başlıyor?
Ramazan Başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi.
Kadir Gecesi: 5 Mart 2027 Cuma
2027 Ramazan Bayramı ne zaman?
Ramazan Bayramı arefesi 8 Mart 2027 Pazartesi gününe denk gelirken, Ramazan Bayramı’nın birinci günü ise 9 Mart 2027 Salı günü idrak edilecek.
Ramazan Bayramı Arifesi: 8 Mart 2027 Pazartesi
Ramazan Bayramı (1. Gün): 9 Mart 2027 Salı
Ramazan Bayramı (2. Gün): 10 Mart 2027 Çarşamba
Ramazan Bayramı (3. Gün): 11 Mart 2027 Perşembe
Dini günler ve geceler takvimi
16 Haziran 2026 Hicri Yılbaşı ( Hicri 1448 - 1 Muharrem)
24 Ağustos 2026 Mevlid Kandili ( Hicri 1448 - 11 R.evvel )
10 Aralık 2026 Üç aylar Başlangıç ( Hicri 1448 - 1 Recep )
10 Aralık 2026 Regaip Kandili ( Hicri 1448 - 1 Recep )
4 Ocak 2027 Miraç Kandili ( Hicri 1488 - 26 Recep )
9 Ocak 2027 Şaban Ayı Başı ( Hicri 1448 - 1 Şaban)
22 Ocak 2027 Berat Kandili ( Hicri 1448 - 14 Şaban)
8 Şubat 2027 Ramazan Başlangıcı ( Hicri 1448 - 1 Ramazan )
5 Mart 2027 Kadir Gecesi ( Hicri 1448 - Ramazan 26 )
8 Mart Ramazan Bayramı Arefe Günü ( Hicri 1448 - 29 Ramazan )
9 Mart 2027 Ramazan Bayramı 1. Gün ( Hicri 1448 - Şevval -1 )
10 Mart 2027 Ramazan Bayramı 2. Gün ( Hicri 1448 - Şevval -2 )
11 Mart 2027 Ramazan Bayramı 3. Gün ( Hicri 1448 - Şevval -3 )
15 Mayıs 2027 Kurban Bayramı Arefe Günü ( Hicri 1448 - 9 Zilhicce)
16 Mayıs 2027 Kurban Bayramı 1. Gün ( Hicri 1448 10 Zilhicce)
17 Mayıs 2027 Kurban Bayramı 1. Gün ( Hicri 144811 Zilhicce)
18 Mayıs 2027 Kurban Bayramı 1. Gün ( Hicri 144812 Zilhicce)
19 Mayıs 2027 Kurban Bayramı 1. Gün ( Hicri 144813 Zilhicce)
6 Haziran 2027 Hicri Yılbaşı ( Hicri 1449 - 1 Muharrem)
13 Ağustos 2027 Mevlid Kandili ( Hicri 1449 - 11 R.evvel)
29 Kasım 2027 Üç Aylar Başlangıcı ( Hicri 1449 - 1 Receb )
2 Aralık 2027 Regaib Kandili ( Hicri 1449 - 4 Receb )
24 Aralık 2027 Miraç Kandili ( Hicri 1449 - 26 Receb )