Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından merakla beklenen dini günler takvimi yayınlandı. İslam alemi için büyük bir manevi öneme sahip olan üç ayların sonuncusu Ramazan ne zaman ve 2027 oruç ne zaman hangi ayda başlayacak soruları da resmiyet kazandı. 2027 yılında mübarek ramazan ayı kış dönemine denk gelerek 8 Şubat 2027 Pazartesi günü ilk oruçla birlikte idrak edilmeye başlanacak. İbadetlerini yerine getirecek olan müminler, şubat ayı boyunca oruç vazifelerini yerine getirdikten sonra mart ayının başında bayram coşkusunu yaşayacak.

Diyanet tarafından yayımlanan 2027 yılı dini günler takvimine göre Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. Müslümanlar ilk sahurlarına 7 Şubat'ı 8 Şubat'a bağlayan gece kalkacak ve ilk oruçlarını 8 Şubat Pazartesi günü tutacak. Böylece 2027 yılında Ramazan ayı şubat ayında başlamış olacak.

Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan Başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi. Kadir Gecesi: 5 Mart 2027 Cuma

2027 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı arefesi 8 Mart 2027 Pazartesi gününe denk gelirken, Ramazan Bayramı'nın birinci günü ise 9 Mart 2027 Salı günü idrak edilecek.

Ramazan Bayramı Arifesi: 8 Mart 2027 Pazartesi Ramazan Bayramı (1. Gün): 9 Mart 2027 Salı Ramazan Bayramı (2. Gün): 10 Mart 2027 Çarşamba Ramazan Bayramı (3. Gün): 11 Mart 2027 Perşembe