Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da “Sayıştay’ın 164. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni”nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Sayıştay Başkanlığımız devletimizin devamlık ilkesinin kurumsal anlamda ete kemiğe büründüğü bir müessesedir.

Sözlerimin hemen başında bir hakikati öncelikle ifade etmek isterim. İnsan için cemiyet düzeni içerisinde yaşamak şarttır. Toplumsal hayatın sağlıklı bir şekilde işlemesi için bazı kurumların muhafazası zaruridir. Devlet bu müesseselerden biridir.

Bizim zihin haritamızda insanı ve toplumu merkeze alarak şekillenmiştir. Adaleti mülkü yani temeli olarak devleti gören ecdat insanı yaşat ki devlet yaşasın demiştir.

Geçmişteki savrukluğun bedelini çok çektik. Devletin varlık gayesi adalettir.

Tabi burada şu hususun da altını çizmek istiyorum. Milli iradenin savunmasını nasıl namus borcu olarak görüyorsak kamu malının israf edilmesine göz yummuyoruz. Tavrımız duruşumuz gayet nettir. Kamu malinde 86 milyon vatandaşımızın her birinin hakkı vardır. FETÖ'nün Türk ekonomisine bedeli 350 milyar dolar.

Ödediği verginin en yüksek kalitede hizmete dönüşmesini bekleyen 86 milyon vatandaşımıza karşı hepimiz sorumluyuz. Yerel yönetimlerdeki skandallar mazur görülemez.

Kamu maliyesinin iyi yönetilmesi büyük önem arz ediyor. SSK'nın göz göre göre nasıl batırıldığını, devletin hazinesinin nasıl hortumlandığını unutmadık.

Ülkemizin ekonomik şahlanışı daha da hızlanacak, milletin kaynakları milletin cebine akacaktır.

Milli iradeyi hedef alan vesayet teşebbüslerinin ülkemize ve milletin kesesine verdiği zarar maalesef yeterince tartışılmıyor.

1960 darbesinden başlayarak tüm antidemokratik müdahaleler bu ülkeye milyarlarca dolar zarar vermiş, halkımızı fakirleştirmiş, Türkiye'yi geride bırakmıştır.

Son dönemde kimi zaman hayretle kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez.

Milli iradenin savunulmasını nasıl namus borcu olarak görüyorsak, kamu malının israf edilmesine, istismar edilmesine göz yummuyoruz.

Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur.







