Antonio Conte kimdir, nereli kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı?

13:43 2/06/2026, Salı
Antonio Conte, 31 Temmuz 1969 tarihinde İtalya'nın güneyindeki Lecce kentinde doğmuş eski futbolcu ve teknik direktördür. Conte, futbolculuk kariyerinde orta saha oyuncusu olarak önce Lecce'de, ardından uzun yıllar formasını giydiği Juventus'ta büyük başarılar elde etmiş, aynı zamanda İtalya Milli Takımı'nda da görev yapmıştır. Teknik direktörlük kariyerine 2006 yılında başlayan Conte; Arezzo, Bari, Atalanta ve Siena gibi ekipleri çalıştırdıktan sonra, Juventus ile üst üste üç Serie A şampiyonluğu kazanarak dünya çapında ün kazandı. Daha sonra Italy national football team'nın başına geçen Conte, ardından Chelsea, Inter Milan, Tottenham Hotspur ve son olarak Napoli'yi çalıştırdı.

Dünya futbolunun en hırslı ve taktik dehası yüksek teknik direktörlerinden biri olan Antonio Conte, 31 Temmuz 1969 yılında İtalya'nın Lecce şehrinde dünyaya gelmiştir ve günümüz itibarıyla 56 yaşındadır. Futbolculuk kariyerinde uzun yıllar Juventus ve İtalya milli takımının formasını terleten başarılı İtalyan futbol adamı, saha içindeki liderlik özelliğini teknik direktörlük kariyerine de başarıyla taşımıştır.

Kariyeri boyunca Avrupa'nın dev kulüplerinde görev alan deneyimli teknik adamın hangi takımları çalıştırdı sorusunun yanıtı ise adeta bir başarı tablosu niteliğindedir. Teknik direktörlük koltuğuna Arezzo'da oturan Conte; sırasıyla Bari, Atalanta ve Siena'yı çalıştırdıktan sonra asıl büyük çıkışını efsanesi olduğu Juventus'un başına geçerek yapmıştır. Siyah-beyazlı ekiple üst üste 3 Serie A şampiyonluğu yaşayarak kulübü eski görkemli günlerine döndürmüştür.

Ardından İtalya Milli Takımı'nın başına geçen deneyimli hoca, sonrasında İngiltere'ye yelken açarak Chelsea ile Premier Lig şampiyonluğu kupasını kaldırmıştır. İtalya'ya geri dönerek Inter'i Serie A'da şampiyonluğa taşıyan ve Juventus'un hegemonyasını yıkan Conte, daha sonra İngiltere'de Tottenham Hotspur macerası yaşamış ve son olarak İtalyan devi Napoli'nin teknik patronluğunu üstlenmiştir.

Gittiği her kulübe kendi agresif oyun karakterini ve ünlü 3-5-2 dizilişini aşılayan Conte, modern futbolun en elit teknik direktörleri arasında yer almaktadır.

Antonio Conte Kulüp bilgileri

Kulübü Napoli

Altyapı kariyeri

1982-1985 Lecce

Antonio Conte Profesyonel kariyeri*

1985-1991 Lecce

1991-2004 Juventus

Antonio Conte Millî takım kariyeri

1993-2001 İtalya

Antonio Conte Teknik direktörlük kariyeri

2006-2007 Arezzo

2007-2009 Bari

2009-2010 Atalanta

2010-2011 Siena

2011-2014 Juventus

2014-2016 İtalya

2016-2018 Chelsea

2019-2021 Inter

2021-2023 Tottenham

2024- Napoli

