Antonio Conte kimdir, nereli kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı?

Antonio Conte, 31 Temmuz 1969 tarihinde İtalya'nın güneyindeki Lecce kentinde doğmuş eski futbolcu ve teknik direktördür. Conte, futbolculuk kariyerinde orta saha oyuncusu olarak önce Lecce'de, ardından uzun yıllar formasını giydiği Juventus'ta büyük başarılar elde etmiş, aynı zamanda İtalya Milli Takımı'nda da görev yapmıştır. Teknik direktörlük kariyerine 2006 yılında başlayan Conte; Arezzo, Bari, Atalanta ve Siena gibi ekipleri çalıştırdıktan sonra, Juventus ile üst üste üç Serie A şampiyonluğu kazanarak dünya çapında ün kazandı. Daha sonra Italy national football team'nın başına geçen Conte, ardından Chelsea, Inter Milan, Tottenham Hotspur ve son olarak Napoli'yi çalıştırdı.

2 /5 Kariyeri boyunca Avrupa'nın dev kulüplerinde görev alan deneyimli teknik adamın hangi takımları çalıştırdı sorusunun yanıtı ise adeta bir başarı tablosu niteliğindedir. Teknik direktörlük koltuğuna Arezzo'da oturan Conte; sırasıyla Bari, Atalanta ve Siena'yı çalıştırdıktan sonra asıl büyük çıkışını efsanesi olduğu Juventus'un başına geçerek yapmıştır. Siyah-beyazlı ekiple üst üste 3 Serie A şampiyonluğu yaşayarak kulübü eski görkemli günlerine döndürmüştür.

3 /5 Ardından İtalya Milli Takımı'nın başına geçen deneyimli hoca, sonrasında İngiltere'ye yelken açarak Chelsea ile Premier Lig şampiyonluğu kupasını kaldırmıştır. İtalya'ya geri dönerek Inter'i Serie A'da şampiyonluğa taşıyan ve Juventus'un hegemonyasını yıkan Conte, daha sonra İngiltere'de Tottenham Hotspur macerası yaşamış ve son olarak İtalyan devi Napoli'nin teknik patronluğunu üstlenmiştir.

4 /5 Gittiği her kulübe kendi agresif oyun karakterini ve ünlü 3-5-2 dizilişini aşılayan Conte, modern futbolun en elit teknik direktörleri arasında yer almaktadır.