A101 4 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayınlandı: Katlanabilir portatif mangallı masa geliyor! Bu hafta hangi ürünler satışta olacak?

13:18 2/06/2026, Salı
Her hafta sunduğu cazip tekliflerle tüketicilerin bütçesine katkı sağlayan A101 4 Haziran aktüel ürünler kataloğu ile yine ezber bozmaya hazırlanıyor. "Aldın Aldın" sloganıyla haftanın belirli günlerinde en çok ihtiyaç duyulan ürünleri raflarına dizen A101’de bu hafta da birbirinden farklı ürünleri vatandaşla buluşturuyor. Bu haftaki A101 aktüel kataloğundaki bakliyattan, temizlik ürünlerine, tadilat-tamirat malzemelerinden beyaz eşyaya ürünlerine kadar çok sayıda ürün satışa çıkıyor. Özellikle ev ekonomisine katkı sağlayacak temel gıdalar, yaz aylarına özel kule tipi vantilatörler, plaj ekipmanları, SEG marka beyaz eşyalar ve bütçe dostu teknolojik cihazlar bu perşembe tüm A101 mağazalarında sizleri bekliyor. İşte A101 4 Haziran aktüel ürünler kataloğu.

A101 4 Haziran 2026 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. A101’in bu haftaki "Aldın Aldın" kampanyasında elektronikten beyaz eşyaya, motosikletten yazlık ürünlere kadar yüzlerce ürün indirimli fiyatlarla raflardaki yerini alıyor. Katalogda Samsung ve Philips marka televizyonlar, SEG çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı modelleri, elektrikli bisiklet ve motosiklet seçenekleri dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra mutfak gereçleri, saklama kapları, bardak takımları, dekoratif ev ürünleri, kamp ve piknik ekipmanları da tüketicilerle buluşuyor. Bakliyat, temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra tadilat-tamirat malzemeleri, ev tekstili ve sezonluk yaz ürünlerinin de yer aldığı kampanya kapsamında birçok kategoride cazip fırsatlar sunuluyor. İşte A101 4 Haziran aktüel ürünler kataloğu.

A101 KATALOG BU HAFTA 4 HAZİRAN 2026

Philips 65" 4K UHD LED Dolby Atmos Smart TV 38.999 TL

Samsung 58" UHD Smart TV 31.999 TL

Samsung 50" QLED TV 28.999 TL

Su Geçirmez Telefon Kılıfı 199 TL

Bluetooth Gaming Kulaklık 649 TL

Çamaşır Makinesi 7 KG 14.999 TL

Buzdolabı 14.999 TL

Bulaşık Makinesi 13.999 TL

Çamaşır Makinesi 10 KG 18.499 TL

Portatif Buharlı Kırışık Giderici 899 TL

Kule Tipi Vantilatör 1.399 TL

Samsung Cyclone Süpürge 4.999 TL

Dikiş Makinesi 8.999 TL

Epilasyon Aleti 699 TL

4 Başlıklı Masaj Aleti 799 TL

Şarjlı Masaüstü Vantilatör 439 TL

Mini Blender Seti 1.899 TL

Katlanabilir Cezve 649 TL


Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 49.990 TL

Benzinli Motosiklet 39.990 TL

Elektrikli Motorlu Bisiklet 29.990 TL

Plaj Şemsiyesi 799 TL

Taraftar Lisanlı Plaj Havlusu 549 TL

Plaj Çantası 219 TL

Makyaj Çantası 149 TL

Şemsiye Sabitleme Aparatı 99,50 TL

Çocuk Panço Dijital Baskılı 299 TL

Baskılı Play Havlusu 199 TL


Nehir Mini Metal Servis Gereçleri 139 TL

Dekoratif Ayna 499 TL

Kristal Çekmeceli Organizer 129 TL

Çubuk Buzluk 39,50 TL

Ruj Organizeri 79,50 TL

Çay Kutusu 99,50 TL

Kilitli Saklama Kabı Seti 4'lü 249 TL

Porselen Dik Kenarlı Tatlı Tabağı 79,50 TL

Porselen Kayık Tabak 79,50 TL

Paşabahçe Linka 18 Parça Bardak Takımı 489 TL

Dondurma Kalıbı 6'lı 39,50 TL

Kızartma Tenceresi 379 TL

Türkiye World Cup 26 FIFA Lisanslı Tişört 399 TL

Katlanabilir Dikey Tırmanma Egzersiz Aleti 2.499 TL

Masa Tenisi Raket 2'li 169 TL

Dart Seti 329 TL

El Pompası 149 TL

Badminton Seti 249 TL

Su Emici Mutfak Halısı 249 TL

Voleybol/Futbol/Rugby Topu 349 TL

Pamuklu Paspas 129 TL

Katlanabilir Portatif Mangallı Masa 7.699 TL

Kablosuz Sinek Önleyici 449 TL

Musluklu Piknik Termosu 6,5 L 469 TL

Işıldak 149 TL

Dikey LED Sinek Önleyici 275 TL

Desenli İzolasyonlu Piknik Çantası 20 L 279 TL

Çok Fonksiyonlu Bahçe Sulama Tabanca Seti 349 TL

Şarj Edilebilir LED Fener 499 TL

Şarjlı Solar Kamp Lambası 149 TL

Akım Korumalı 3'lü Uzatma Kablosu 399 TL


Işıklı Çocuk Scooter 999 TL

Dolu Su Fonksiyonlu Katlanabilir Kaydırak 899 TL

Koruma Bantlı Salıncak 429 TL

Bingit İlk Motosikletim 999 TL

Prenses Figürleri 129 TL

Büyüleyici Parti Bebekleri 419 TL

Oyuncak Mikro Figürler 89,50 TL

Fast & Furious Temalı Arabalar 249 TL

Bilmecelerle Renkler Kitabı 149 TL

Sıvı Çamaşır Deterjanı 2470 ml 199 TL

ÇAYKUR 42 No'lu Tirebolu Çayı 500g 169,95 TL

3 Katlı Tuvalet Kağıdı 40'lı 279 TL

3 Katlı Kağıt Havlu 16'lı 189 TL

