A101 4 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayınlandı: Katlanabilir portatif mangallı masa geliyor! Bu hafta hangi ürünler satışta olacak?

Her hafta sunduğu cazip tekliflerle tüketicilerin bütçesine katkı sağlayan A101 4 Haziran aktüel ürünler kataloğu ile yine ezber bozmaya hazırlanıyor. "Aldın Aldın" sloganıyla haftanın belirli günlerinde en çok ihtiyaç duyulan ürünleri raflarına dizen A101’de bu hafta da birbirinden farklı ürünleri vatandaşla buluşturuyor. Bu haftaki A101 aktüel kataloğundaki bakliyattan, temizlik ürünlerine, tadilat-tamirat malzemelerinden beyaz eşyaya ürünlerine kadar çok sayıda ürün satışa çıkıyor. Özellikle ev ekonomisine katkı sağlayacak temel gıdalar, yaz aylarına özel kule tipi vantilatörler, plaj ekipmanları, SEG marka beyaz eşyalar ve bütçe dostu teknolojik cihazlar bu perşembe tüm A101 mağazalarında sizleri bekliyor. İşte A101 4 Haziran aktüel ürünler kataloğu.
A101 4 Haziran 2026 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. A101’in bu haftaki "Aldın Aldın" kampanyasında elektronikten beyaz eşyaya, motosikletten yazlık ürünlere kadar yüzlerce ürün indirimli fiyatlarla raflardaki yerini alıyor. Katalogda Samsung ve Philips marka televizyonlar, SEG çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı modelleri, elektrikli bisiklet ve motosiklet seçenekleri dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra mutfak gereçleri, saklama kapları, bardak takımları, dekoratif ev ürünleri, kamp ve piknik ekipmanları da tüketicilerle buluşuyor. Bakliyat, temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra tadilat-tamirat malzemeleri, ev tekstili ve sezonluk yaz ürünlerinin de yer aldığı kampanya kapsamında birçok kategoride cazip fırsatlar sunuluyor. İşte A101 4 Haziran aktüel ürünler kataloğu.
A101 KATALOG BU HAFTA 4 HAZİRAN 2026
Philips 65" 4K UHD LED Dolby Atmos Smart TV 38.999 TL
Samsung 58" UHD Smart TV 31.999 TL
Samsung 50" QLED TV 28.999 TL
Su Geçirmez Telefon Kılıfı 199 TL
Bluetooth Gaming Kulaklık 649 TL
Çamaşır Makinesi 7 KG 14.999 TL
Buzdolabı 14.999 TL
Bulaşık Makinesi 13.999 TL
Çamaşır Makinesi 10 KG 18.499 TL
Portatif Buharlı Kırışık Giderici 899 TL
Kule Tipi Vantilatör 1.399 TL
Samsung Cyclone Süpürge 4.999 TL
Dikiş Makinesi 8.999 TL
Epilasyon Aleti 699 TL
4 Başlıklı Masaj Aleti 799 TL
Şarjlı Masaüstü Vantilatör 439 TL
Mini Blender Seti 1.899 TL
Katlanabilir Cezve 649 TL
Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 49.990 TL
Benzinli Motosiklet 39.990 TL
Elektrikli Motorlu Bisiklet 29.990 TL
Plaj Şemsiyesi 799 TL
Taraftar Lisanlı Plaj Havlusu 549 TL
Plaj Çantası 219 TL
Makyaj Çantası 149 TL
Şemsiye Sabitleme Aparatı 99,50 TL
Çocuk Panço Dijital Baskılı 299 TL
Baskılı Play Havlusu 199 TL
Nehir Mini Metal Servis Gereçleri 139 TL
Dekoratif Ayna 499 TL
Kristal Çekmeceli Organizer 129 TL
Çubuk Buzluk 39,50 TL
Ruj Organizeri 79,50 TL
Çay Kutusu 99,50 TL
Kilitli Saklama Kabı Seti 4'lü 249 TL
Porselen Dik Kenarlı Tatlı Tabağı 79,50 TL
Porselen Kayık Tabak 79,50 TL
Paşabahçe Linka 18 Parça Bardak Takımı 489 TL
Dondurma Kalıbı 6'lı 39,50 TL
Kızartma Tenceresi 379 TL
Türkiye World Cup 26 FIFA Lisanslı Tişört 399 TL
Katlanabilir Dikey Tırmanma Egzersiz Aleti 2.499 TL
Masa Tenisi Raket 2'li 169 TL
Dart Seti 329 TL
El Pompası 149 TL
Badminton Seti 249 TL
Su Emici Mutfak Halısı 249 TL
Voleybol/Futbol/Rugby Topu 349 TL
Pamuklu Paspas 129 TL
Katlanabilir Portatif Mangallı Masa 7.699 TL
Kablosuz Sinek Önleyici 449 TL
Musluklu Piknik Termosu 6,5 L 469 TL
Işıldak 149 TL
Dikey LED Sinek Önleyici 275 TL
Desenli İzolasyonlu Piknik Çantası 20 L 279 TL
Çok Fonksiyonlu Bahçe Sulama Tabanca Seti 349 TL
Şarj Edilebilir LED Fener 499 TL
Şarjlı Solar Kamp Lambası 149 TL
Akım Korumalı 3'lü Uzatma Kablosu 399 TL
Işıklı Çocuk Scooter 999 TL
Dolu Su Fonksiyonlu Katlanabilir Kaydırak 899 TL
Koruma Bantlı Salıncak 429 TL
Bingit İlk Motosikletim 999 TL
Prenses Figürleri 129 TL
Büyüleyici Parti Bebekleri 419 TL
Oyuncak Mikro Figürler 89,50 TL
Fast & Furious Temalı Arabalar 249 TL
Bilmecelerle Renkler Kitabı 149 TL
Sıvı Çamaşır Deterjanı 2470 ml 199 TL
ÇAYKUR 42 No'lu Tirebolu Çayı 500g 169,95 TL
3 Katlı Tuvalet Kağıdı 40'lı 279 TL
3 Katlı Kağıt Havlu 16'lı 189 TL