Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'u iş bilmez kifayetsizlere bırakmayacağız

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.53'te başladı.

Yaklaşık iki buçuk saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bizi bölmeye çalışanlara verdiğimiz en anlamlı cevaplardan biri kuşkusuz bayramlardır. Bayramlar 86 milyonun aynı duada buluştuğu zaman dilimleridir.

Göreve geldiğimizde Türkiye'nin dört bir yanını birbirine bağlayan güçlü bir ulaşım ağı yoktu.

Yol medeniyettir şiarıyla ülkemizin ulaşım altyapısına devasa yatırımlar yaptık.

Bugün 77 ilimiz duble yollarla birbirine bağlanmış durumda.

Trafik kazalarında büyük bir düşüş yaşandı.

Hava yolunu halkın yolu haline getirdik.





İstanbul'un Bizans işgalinden kurtulmasıyla asıl kalpler fetholunmuş harap bir şehir olarak Bizans'tan alınan Konstantiniye, Sultan Fatih'in vakıflara dayanan imar seferberliğiyle Yahya Kemal'in Türk İstanbul dediği muhteşem bir Türk İslam şehrine dönüşmüştür.

İstanbul'un duvarlarını "Zulüm 1453'te başladı" yazılarıyla kirleten Bizans artıkları halen kabullenmekte zorlansa da İstanbul Türk'tür, Müslümandır, Allah'ın izniyle de Türk ve Müslüman olarak kalacaktır.

İstanbul'un fetih ve Fatih ruhundan koparılmasına asla göz yummayacağız.

Bu aziz şehri iş bilmez, tarih bilmez kifayetsizlerin insafına bırakmayacak; İstanbul'a hizmet etmeyi, dev projelere imza atmayı sürdüreceğiz.

Bu toprakların mayası şiddete, sokak terörüne prim vermez.

Hangi bahaneyle olursa olsun sokakların karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına, halkımızla güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyiz.

Terörsüz Türkiye sürecini her türlü polemikten uzak ele almak, çözüm çabalarına samimiyetle katkıda bulunmak siyaset kurumunun görevidir.

CHP'deki tartışmaların hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız.