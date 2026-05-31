İmamoğlu ve Özel'e ağır sözler: CHP'deki FETÖ ve rüşvetçiler için özür dilerim

CHP'de yargı kararının ardından başlayan liderlik ve yönetim tartışmaları, Kurban Bayramı'nın son gününde Ankara'da iki ayrı programla yeni bir aşamaya taşındı. Mutlak butlan kararıyla göreve iade edilen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık 2,5 yıl aradan sonra CHP Genel Merkezi'ne gelerek partililerle bayramlaşırken, CHP Grup Başkanı Özgür Özel de Ankara İl Başkanlığı önünde vatandaşlarla buluştu. Aynı saatlerde düzenlenen iki program, fiili bölünmüşlüğün en görünür fotoğrafı olarak kayda geçti.

HESAP SORACAĞIM

Kılıçdaroğlu yarım saat süren konuşmasında isim vermeden Özel yönetime yüklenerek, "Atamızın emanetini kimler pavyon masalarında meze yaptı?" ifadelerini kullandı. Ardından kalabalığa dönerek, "Ben hesap soracağım. Herkes bunu bilsin" dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri meydandaki partililer tarafından uzun süre alkışlandı. Partinin yeniden yapılandırılacağını savunan Kılıçdaroğlu, CHP'nin "temiz siyaset" anlayışına döneceğini belirterek kurultay mesajı da verdi. Kılıçdaroğlu, "Kurultay sandığını üyelerin önüne getireceğiz" ve "Tertemiz bir kurultay yapacağız" sözleriyle yeni dönemin yol haritasına ilişkin ilk işaretleri verdi.

YAŞANAN LİDERLİK MÜCADELESİ DEĞİL

Partililere "Adalet meydanına, baba ocağına hoş geldiniz" sözleriyle seslenen Kılıçdaroğlu, CHP'nin tarihsel bir dönemeçten geçtiğini ifade etti. "Bugün burada CHP'nin tarihsel namusunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik güvenliğini, millet iradesinin onurunu ve devlet aklının geleceğini konuşmak için bulunuyoruz" diyen Kılıçdaroğlu, yaşanan tartışmaların kişisel bir liderlik mücadelesi olarak görülmemesi gerektiğini savundu.

FETÖ AJANLARINI FARK EDEMEDİM

Kendisine yöneltilen suçlamalara karşılık veren Kılıçdaroğlu, "FETÖ terör örgütü başta olmak üzere hiçbir terör örgütüyle, hiçbir yurtdışı yapıyla en ufak bağlantısı olmamış bir adam duruyor karşınızda" dedi. Kendisine yönelik "hain" sloganlarını duyduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, daha sonra partililerden helallik istedi. "Bu aziz millete bir özür borcum var" diyen Kılıçdaroğlu, "Bu milletin kurtuluşu için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sinsice sızan ruhunu satmış FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizden özür diliyorum. Biz vatan dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

MESELE YALNIZCA KURULTAY DEĞİL

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ilk bölümünde 38. Olağan Kurultay sonrasında yaşanan gelişmelere işaret ederek, "Yaşadığımız mesele yalnızca bir kurultay tartışması değildir; kimin genel başkan olacağı meselesi değildir. Türkiye'de siyasetin ahlakla mı parayla mı, hukukla mı operasyonla mı, millet iradesiyle mi aparatlar üzerinden mi şekilleneceği meselesidir" dedi. Kurultayın ardından ortaya atılan iddiaların ve yargı süreçlerinin CHP'yi derinden etkilediğini belirten Kılıçdaroğlu, bir siyasi partinin iç demokrasisinin zarar görmesinin ülke demokrasisini de yaralayacağını söyledi.

CHP’Yİ MASALARA MEZE ETTİLER

Konuşmasının en sert bölümünde parti yönetimine yönelik eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu, isim vermeden bazı isimleri hedef aldı. "Biz bu partiyi mahkeme salonlarında irademiz çiğnensin diye mi büyüttük?" diye soran Kılıçdaroğlu "Atamızın emaneti partimizi kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı? Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü? Kimler kapalı kapılar ardındaki küçük hesaplarla kişisel ikbal telaşıyla ihanet etti?" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, son dönemde kendisine yöneltilen "Şimdi ne yapacaksın?" sorularına da yanıt vererek, "Ben hesap soracağım, hesap. Herkes bunu böyle bilsin" ifadelerini kullandı.

KURULTAY KISA SÜREDE OLACAK

Partide yeni bir kurultay sürecinin başlayacağının işaretini veren Kılıçdaroğlu, delegelere seslenerek "Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız. O sandıktan kim çıkarsa partinin meşru ve hukuki lideri olacaktır, başımızın tacı olacaktır" dedi.

ÖNCE CHP SONRA TÜRKİYE ARINACAK

Konuşmasında sık sık "arınma" vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, CHP'nin yeniden kuruluş ilkelerine döneceğini savundu. "Arınacağız. Önce CHP, sonra Türkiye arınacak" diyen Kılıçdaroğlu, parti içindeki sorunlarla mücadele edilirken vatandaşların ekonomik sıkıntılarının unutulmayacağını belirtti. Emeklilerin, işçilerin ve gençlerin yaşadığı sorunlara dikkat çeken Kılıçdaroğlu, CHP'nin yeniden halkın umudu olacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu, konuşmasını "Hak, hukuk, adalet mücadelesinde durmak yok" sözleriyle tamamlarken, partililerden birlikte mücadele etme sözü istedi. Konuşmasında "arınma" kavramını sık sık vurgulayan Kılıçdaroğlu'nun, bayram tatili sonrasında Parti Meclisi ve parti yönetiminde kapsamlı değişikliklere gitmesinin beklendiği belirtiliyor.





Kürsüye sloganlarla çıktı

CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığın "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" ve "Dik dur eğilme" sloganları eşliğinde kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu, konuşmasının önemli bölümünü parti içindeki son gelişmelere ayırdı. Genel Merkez'e "Şimdi Arınma Zamanı" ve "Türkiye İçin Tertemiz Bir Başlangıç" sloganlarının asıldığı bir atmosferde konuşan Kılıçdaroğlu, yaşanan süreci bir "hesaplaşma" ve "arınma" dönemi olarak tanımladı.

2,5 yıl sonra koltuğa oturdu

Kılıçdaroğlu'nun 2,5 yıl sonra Genel Merkez'deki Genel Başkanlık koltuğunda çekilen fotoğrafı da kamuoyuyla paylaşıldı. Genel merkezde 6,5 saat kalan Kılıçdaroğlu, 20.00 sıralarında partiden ayrıldı.





Milletvekilleri de ikiye bölündü

Kılıçdaroğlu'nu desteklemek için Genel Merkez'e gelen vekiller Mahir Polat, Gamze Akkuş İlgezdi, İnan Akgün Alp, Hüseyin Yıldız, Rıfat Nalbantoğlu, Mustafa Adıgüzel, Hasan Öztürkmen, Ali Karaoba, Sevda Erdan Kılıç ve Orhan Sarıbal da vardı. Özgür Özel'in Güvenpark'taki mitingini desteklemeye gelen vekiller arasında, Ali Mahir Başarır, Murat Emir, Gökhan Günaydın, Gökan Zeybek, Mahmut Tanal, Adnan Beker, Aykut Kaya, Sezgin Tanrıkulu, Veli Ağbaba, Ensar Aytekin, Burhanettin Bulut, Namık Tan, Deniz Yavuzyılmaz, Umut Akdoğan, Özgür Karabat, Taşkın Özer Cemal Enginyurt, Suat Özçağdaş, Yankı Bağcıoğlu, Murat Bakan, Gamze Taşcıer, Zeliha Aksaz Şahbaz ve Gül Çiftci gibi isimler de vardı.





ÖZEL’DEN KURULTAY ÇAĞRISI

Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez'deki programı sürerken, Özgür Özel de CHP Ankara İl Başkanlığı önünde partililerle bayramlaştı. Özel, Ankara Güvenpark'ta düzenlenen bayramlaşma programında mutlak butlan kararına sert tepki gösterdi. Tartışmanın parti içi bir mesele olmadığını savunan Özel, en kısa sürede kurultay yapılmasını istedi. Özel, yaşanan sürecin CHP içindeki bir liderlik tartışması olarak görülmemesi gerektiğini savundu. Genel Merkez önündeki bayramlaşma programını da hedef alan Özel, CHP Genel Merkezi'nin iktidarın desteğiyle ele geçirildiğini öne sürdü. Güvenpark'ta toplanan kalabalığı işaret eden Özel, "Bir tarafta ele geçirilmiş binalar, bir tarafta partisine ve ülkesine sahip çıkan milyonlar var" diye konuştu. Konuşması sırasında yaşanan elektrik kesintisinin ardından kürsüye yeniden çıkan Özel, "Elektriğimizi kestiler, bizim sesimizi asla kesemeyecekler" ifadelerini kullandı.

"KURULTAY DERHAL YAPILMALI"

Mutlak butlan kararının siyasi meşruiyet üretmeyeceğini söyleyen Özel, CHP'nin atanmış bir genel başkanı kabul etmeyeceğini belirterek kurultay çağrısını yineledi. "Derhal bir kurultay yapın, partiyi seçilmiş genel başkana kavuşturun" diyen Özel, tüm delegelerle yarışmaya hazır olduğunu ifade etti. Parti üyelerinin katılacağı bir ön seçim öneren Özel, "Sandıktan kim çıkarsa kurultaya o kişinin genel başkan adaylığıyla gidelim" çağrısında bulundu.

MANSUR YAVAŞ'TAN DESTEK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Güvenpark'ta yaptığı konuşmada CHP'nin en kısa sürede kurultaya gitmesi gerektiğini belirtti. Özel de konuşmasında Yavaş'la birlikte hareket edeceklerini söyledi. CHP'nin eski Genel Sekreteri ve parti içindeki etkili isimlerden biri olan Önder Sav ile eski SHP Genel Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın da Güvenpark'taki buluşmaya katıldı. İki ismin Özgür Özel'e destek amacıyla alanda bulunması, parti içindeki tartışmalarda mevcut yönetime verilen desteğin sembolik göstergelerinden biri olarak değerlendirildi.

ANITKABİR'E YÜRÜDÜLER

Bayramlaşma programının ardından Özgür Özel, partililerle birlikte Anıtkabir'e yürüdü. Yürüyüşe CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da katıldı. Özel, yürüyüş öncesinde "Bu partiyi çok daha zor şartlarda kuran Atatürk'e yürüyoruz" mesajını verdi.



