Kılıçdaroğlu'nun yönetimi şekilleniyor

CHP kulislerinde, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası 7 kişilik dar MYK'sında siyasi ve örgütsel tecrübesi yüksek isimlere yer vermesinin beklendiği konuşuluyor. Parti kaynakları, Kılıçdaroğlu'nun ilk aşamada karar alma süreçlerini hızlandıracak dar bir yönetim modeli oluşturabileceğini, daha geniş görev dağılımının ise ilerleyen süreçte grup yönetimi ve parti organlarına yapılabileceğini ifade ediyor.

MYK FORMÜLÜ

Bu nedenle deneyimli isimlerin yer aldığı çekirdek bir MYK formülünün öne çıktığı belirtiliyor. Kulislerde en sık dile getirilen isimler arasında Faik Öztrak, Mehmet Akif Hamzaçebi, Bülent Kuşoğlu, Gamze Akkuş İlgezdi, Orhan Sarıbal, Devrim Barış Çelik ve Yıldırım Kaya bulunuyor. Henüz Meclis Grubu üzerinde hakimiyet kuramayan Kılıçdaroğlu önceliğini MYK'ye verecek.

GRUP YÖNETİMİ İKİNCİ PLANDA

Grup yönetimini ise ikinci aşamaya bırakacak. Grup Başkan ve grup başkanvekillerini değiştirmek isteyen Kılıçdaroğlu, TBMM grubunda çoğunluğa eriştikten sonra ilk aşamada kendisiyle yol yürüyen Ali Fazıl Kasap, Sevda Erdan Kılıç gibi isimleri grup başkanvekilliğinde değerlendirmeyi planlarken, Grup Başkanlığı için Faik Öztrak'ın da adı geçiyor. Ancak Öztrak, PM üyesi olduğu için bu göreve getirilmesi halinde, CHP Tüzüğü gereği PM üyeliğinden ayrılması gerekiyor. Bu nedenle PM'deki bıçaksırtı durum yüzünden grup başkanlığı ve başkanvekillikleri için PM üyesi olmayan bir ismin getirilmesi de üzerinde duruluyor.

20 VEKİLLE HAREKET EDECEK

Parti kaynaklarına göre, Kılıçdaroğlu'nun ilk etapta yaklaşık 20 milletvekiliyle hareket etmesi bekleniyor. Yeni yapılanmanın yalnızca MYK ile sınırlı kalmayacağı, Parti Meclisi'ndeki (PM) destekçilerinin de yönetimin farklı kademelerinde görevlendirileceği belirtiliyor. Kulislerde, Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri arasında Faik Öztrak, Gamze Akkuş İlgezdi, Deniz Demir, Hüseyin Yıldız, Mahir Polat, Rıfat Nalbantoğlu, Semra Dinçer, Sevda Erdan Kılıç, Barış Bektaş, Ali Fazıl Kasap, Mustafa Adıgüzel, Hasan Öztürkmen, Ali Karaoba, İnan Akgün Alp, Kadim Durmaz, İlhan Kesici, Gülizar Biçer Karaca, Erdoğan Toprak, Rahmi Aşkın Türeli ve Orhan Sarıbal'ın öne çıktığı ifade ediliyor. Bu isimlerin önemli bölümünün MYK, Grup Başkanvekillikleri veya Grup Yönetim Kurulu'nda değerlendirilmesi bekleniyor.

UYUMLU ÇALIŞACAK EKİP OLUŞTURACAK

Kılıçdaroğlu destekçisi PM üyelerinin de etkin görevler üstlenebileceği belirtiliyor. G. Akkuş İlgezdi, Turan Aydoğan, Cemal Canpolat, Devrim Barış Çelik, Deniz Demir, M. Akif Hamzaçebi, Yıldırım Kaya, Bülent Kuşoğlu, R. Turuntay Nalbantoğlu, Faik Öztrak, Müslim Sarı, Orhan Sarıbal, Berhan Şimşek, Mehmet Tüm ve H. Efe Uyar'ın yeni denklemde yer alabilecek isimler olduğu konuşuluyor. Kaynaklar, Kılıçdaroğlu'nun hedefinin yalnızca yeni MYK oluşturmak değil, kendisine destek veren PM üyeleri ile milletvekillerini birlikte konumlandırarak Genel Merkez ve TBMM Grubu arasında uyumlu çalışacak yeni bir yönetim yapısı kurmak olduğunu ifade ediyor.

‘Şimdi arınma zamanı’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla bugün gerçekleştirilecek "Halkla Bayramlaşma" programı için partide gece boyu hummalı bir çalışma vardı. Alana, sahne platformu, ekranlar ve ses sistemi kuruldu. Binanın dış cephesine Kılıçdaroğlu'nun "Şimdi arınma zamanı" yazılı posteri asıldı. Bahçe bölümüne de "Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun güneşin doğuşu engellenemez" yazılı branda yerleştirildi.








